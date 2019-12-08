WADA на четыре года отстранила Россию от Олимпиад

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет WADA в понедельник, 9 декабря. В результате под вопросом оказалось участие сборной России, в частности, в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году и чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Решение WADA предполагает, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны. К соревнованиям будут допущены лишь те атлеты, которые докажут, что не причастны к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на Играх и мировых первенствах под нейтральным флагом и без российского гимна.

У России есть 21 день на подачу апелляции

Нынешнее решение исполкома WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

WADA считает доказанным тот факт, что переданная Россией в январе 2019 года база данных Московской антидопинговой лаборатории была предварительно отредактирована. В этой базе содержались сведения с результатами допинг-тестов российских спортсменов, полученных с января 2012 по август 2015 года. Эксперты WADA пришли к выводу, что в полученном от российских властей массиве данных "были удалены или изменены сотни предположительно нежелательных результатов проб". Речь идет о предполагаемой попытке сокрытия 145 случаев применения допинга.

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