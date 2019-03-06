 WADA завершила извлечение допинг-проб в лаборатории в Москве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.05.2019

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Мир

WADA завершила извлечение допинг-проб в лаборатории в Москве

По сообщению Всемирного антидопингового агентства, сотрудники WADA вывезли за пределы России более 2 тысяч допинг-проб. Процесс аутентификации данных московской лаборатории близок к завершению.

Московская антидопинговая лаборатория

Московская антидопинговая лаборатория

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило об успешном завершении работы по извлечению допинг-проб, находившихся в лаборатории в Москве."WADA подтверждает, что команда в составе пяти специалистов успешно извлекла из лаборатории 2262 пробы, они разделены на образцы А и В и содержатся в 4524 емкостях", - говорится в пресс-релизе агентства, обнародованном во вторник, 30 апреля.

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В документе сообщается, что допинг-пробы вывезены из Москвы и находятся на пути в аккредитованную WADA лабораторию за пределами России. В сообщении особо подчеркивается, что все образцы, подлежащие проверке, успешно выявлены и извлечены.

Аутентификация данных

"WADA с удовлетворением сообщает о достижении дальнейшего прогресса в этом сложном и трудном вопросе. Извлечение необходимых образцов из лаборатории - еще один шаг вперед. Эти образцы будут использованы для усиления доказательств против тех, кто, возможно, нарушил правила, и помогут в деле реабилитации спортсменов, которые не нарушали антидопинговых правил", - заявил директор отдела расследований WADA Гунтер Янгер.

 В пресс-релизе WADA также сообщается, что параллельно подходит к концу процесс аутентификации данных московской лаборатории. В начале мая очередной отчет будет направлен в независимый Комитет по контролю за соблюдением антидопинговых правил. Отдел расследований WADA посылает в этот комитет свои отчеты каждые две недели с января 2019 года. Новый доклад будет представлен 15-16 мая.

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