 Как дела в хмельных регионах Германии? (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.09.2020

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По Германии

Как дела в хмельных регионах Германии? (фото)

В Германии собирают урожай хмеля. Фермеры довольны качеством этого пивного ингредиента, но сетуют на другую проблему.

Халлертау. Бавария

Хеллертау • По "Закону о чистоте пива", хмель - один из трех главных компонентов, которые используют немецкие пивовары. Горькие масла, содержащиеся в шишках хмеля, уравновешивают сладость солода и отвечают за пену в пивной кружке.

Выращивать хмель в Германии начали еще в далеком XIX веке. Баварский регион Халлертау -  крупнейший производитель этого пивного ингредиента в мире. Здесь культивированием хмеля занимаются около 130 фермерских хозяйств. Всего в Германии можно выделить шесть больших хмельных регионов.

Регион Халлертау - самый хмельной в мире

Регион Халлертау - самый хмельной в мире

В этом году сбор хмеля только начался, но фермеры уже сейчас уверены, что урожай будет хорошим. Погодные условия и количество осадков для этого были оптимальными. Беспокойство фермеров вызывает скорее другое обстоятельство.

Сбор хмеля в земле Саксония-Анхальт

Сбор хмеля в земле Саксония-Анхальт

Из-за пандемии пиво стали пить меньше - как в Германии, так и в целом в мире. Мировой спрос на этот напиток, по предварительным подсчетам, сократился на 10-15 процентов. Поэтому эксперты исходят из того, что спрос на хмель снизится, а цены - упадут.

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    Хмель и солод дай нам, Боже!

    Вывески излюбленных в Германии пивных под открытым небом нередко украшены пушистыми шишками хмеля, - и вовсе не случайно. В легендарном "Законе о чистоте пива", действующем в Баварии с 1516 года, четко значилось, что пиво разрешается варить лишь из ячменя, хмеля и воды. Позднее к ним прибавились солод и дрожжи.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Все дело в шишечках

    Знатоки пива, определяя его вкус, описывают степень "захмеления" напитка. В шишечках хмеля содержатся горькие масла, которые, в зависимости от продолжительности процесса пивоварения, "уравновешивают" сладость солода в различной степени. Они же отвечают за пену в пивной кружке. Кстати, хмель обладает антибактериальными свойствами и способствует пищеварению.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Солнцелюбивый хмель

    Традиция выращивания хмеля в Германии уходит корнями в далекий VIII век. Солнцелюбивое растение требует обильного полива и достигает нескольких метров в высоту. Посадки хмеля образуют так называемые хмельники, растущие под наклоном, чтобы получать как можно больше солнца. Время сбора урожая - август-сентябрь.

  • Ароматный ингредиент

    Как немцы варят пиво

    Ароматный ингредиент

    Германия, США и Китай - главные производители хмеля в мире. Весь урожай целиком идет на пивоварение. Знаменитый Халлертау (Hallertau) в Баварии - крупнейший в мире регион-поставщик хмеля. Здесь выращивают десятки различных сортов, вкус которых варьируется от нежного, цветочного, до пряного, терпкого или смолистого.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Чем горче, тем милее?

    Хмель отвечает за аромат и степень горечи пива, интенсивность которых определяется показателем IBU (International Bitterness Units) - международной единицей горечи. Перед началом процесса брожения на 100 литров пива добавляется от 100 до 400 граммов хмеля - в зависимости от желаемого результата. Показатель горечи популярного сорта пильзнер (пльзеньского), например, выше, чем пива типа лагер.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Дело вкуса

    Светлое или темное, фильтрованное или нет - как говорится, дело вкуса. При этом обширной вкусовой гаммы немецкие пивовары добиваются, не нарушая "Закона о чистоте пива". На фото - снятие пробы с традиционного дюссельдорфского темного пива Altbier. Каждый регион Германии славится своим собственным видом пива.

  • Хмельная тайна пива

    Как немцы варят пиво

    Невероятное многообразие

    На протяжении многих веков немецкие пивовары разработали множество самых разных сортов пива. Сегодня их в Германии больше 5 тысяч. Пиво варят около 1400 пивоварен. В основном это средние и малые предприятия. Сколько из них смогут выжить в пандемию? Из-за карантинных ограничений традиционная отрасль уже сейчас терпит большие убытки.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Инга Ваннер


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