Как дела в хмельных регионах Германии? (фото)

Хеллертау • По "Закону о чистоте пива", хмель - один из трех главных компонентов, которые используют немецкие пивовары. Горькие масла, содержащиеся в шишках хмеля, уравновешивают сладость солода и отвечают за пену в пивной кружке.

Выращивать хмель в Германии начали еще в далеком XIX веке. Баварский регион Халлертау - крупнейший производитель этого пивного ингредиента в мире. Здесь культивированием хмеля занимаются около 130 фермерских хозяйств. Всего в Германии можно выделить шесть больших хмельных регионов.

Регион Халлертау - самый хмельной в мире

В этом году сбор хмеля только начался, но фермеры уже сейчас уверены, что урожай будет хорошим. Погодные условия и количество осадков для этого были оптимальными. Беспокойство фермеров вызывает скорее другое обстоятельство.

Сбор хмеля в земле Саксония-Анхальт

Из-за пандемии пиво стали пить меньше - как в Германии, так и в целом в мире. Мировой спрос на этот напиток, по предварительным подсчетам, сократился на 10-15 процентов. Поэтому эксперты исходят из того, что спрос на хмель снизится, а цены - упадут.

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