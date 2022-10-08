Взрыв на Крымском мосту, возможно, стал результатом диверсии

В российском Национальном антитеррористическом комитете заявили, что на Крымском мосту подорван грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста.

На Крымском мосту, возможно, проведена диверсия. Как сообщили российскому агентству РБК в Национальном антитеррористическом комитете в субботу, 8 октября, произошел подрыв грузового автомобиля, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета моста частично обрушены.

В связи с происшествием главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело.

Ранее агентству TACC в пресс-службе Крымской железной дороги пожар на мосту объяснили возгоранием топливной цистерны. "Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

"Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано", - отреагировал на происшествие советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Движение машин и пригородных поездов по мосту прекращено

По официальным информации, автомобильная часть моста "просела", железнодорожная - повреждена. Автомобильное движение и пригородное железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту "приостановлено".

Советник "главы" Крыма Олег Крючков утверждает, что "судоходные арки не повреждены". "О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - написал он в Telegram. Предварительно, пострадавших нет, уточнил Крючков.

В украинских Telegram-каналах распространяются многочисленные фотографии и видео пожара на мосту. На видео, в частности, можно заметить, что часть автодорожного моста провалилась.

Прорабатывается проект паромной переправы

Паромная переправа может быть запущена как альтернатива Крымскому мосту, поврежденному в результате пожара. Об этом агентству "Интерфакс-Юг" заявил "и.о. министра транспорта Крыма" Николай Лукашенко. "Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы", - указал чиновник.

Президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и ликвидации последствий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, на место выехали главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Геннадий Савельев.

Крымский мост

Строительство 19-километрового транспортного перехода через Керченский пролив, соединяющего Керченский полуостров с аннексированным Крымом было начато в феврале 2016 года и стоило, по официальным данным, 227,92 млрд рублей. Переход состоит из двух параллельных мостов: автомобильного и железнодорожного. Официально открытие автомобильного моста состоялось 15 мая 2018 года, железнодорожного - 23 декабря 2019 года.

16 августа в интервью британской газете The Guardian советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает, как законную военную цель. "Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - подчеркнул Подоляк. Он анонсировал "в ближайшие два-три месяца" новые атаки на объекты в Крыму.

Смотрите также: