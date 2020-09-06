 Вучич прокомментировал слова Захаровой о его переговорах с Трампом | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2020

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Россия

Вучич прокомментировал слова Захаровой о его переговорах с Трампом

Мария Захарова проявила примитивность и пошлость, сказал Вучич, комментируя пост официального представителя МИД РФ о его визите в Вашингтон.

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоном, 4 сентября 2020 года

Президент Сербии Александар Вучич на встрече с президентом США Дональдом Трампом

Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье, 6 сентября, назвал"примитивным и пошлым" пост в соцсети Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, касающийся его переговоров с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы сербского государства, подсознание больше всего говорит о человеке. "Мария Захарова больше всего сказала о себе, - отметил Вучич в интервью сербскому радио Pink. - Проявленные ею примитивность и пошлость говорят о ней и, ей-богу, о тех, кто это опубликовал".

При этом сербский лидер заявил, что не намерен отвечать Захаровой и не понимает, почему она так отреагировала, ведь переговоры в Вашингтоне, по его мнению, "прошли очень успешно".

Пост Захаровой о Вучиче в Facebook

Ранее, 5 сентября, официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Facebook фотоколлаж, верхняя часть которого изображала Вучича, сидящего на стуле перед рабочим столом Трампа в Овальном кабинете, а нижняя - кадр из фильма "Основной инстинкт". При этом Захарова сравнила стул, на котором сидит Вучич, со стулом для допроса.

Позже представитель МИД России отредактировала свой пост и заявила, что его неправильно истолковали. "Единственное, что в нем (посте. - Ред.) содержалось, - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", - написала Захарова. "Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо", - добавила она.

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    Автор: Илья Коваль


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