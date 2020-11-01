 Все оппозиционные депутаты Гонконга подали в отставку после отстранения их коллег | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2020

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Мир

Все оппозиционные депутаты Гонконга подали в отставку после отстранения их коллег

В Гонконге дисквалифицировали четырех оппозиционных депутатов за "непатриотизм". Германия, Великобритания и США резко раскритиковали это решение.

Депутаты Законодательного совета Гонконга, которые объявили об отставке

Депутаты Законодательного совета Гонконга, которые объявили об отставке

Власти Гонконга в среду, 11 ноября, лишили депутатских мандатов четырех оппозиционных законодателей за непатриотические действия. В знак протеста против этого решения 15 депутатов Законодательного совета Гонконга от продемократической оппозиции объявили, что подают в отставку.

Законодательный совет Гонконга - это однопалатный парламент, он состоит из 70 депутатов. Четырех оппозиционных членов Законодательного совета отстранили после принятия в Китае резолюции, которая обязывает всех членов этого совета Гонконга быть патриотичными. Документ позволяет дисквалифицировать нарушивших норму депутатов без судебного решения. Отстраненные депутаты ранее выступали, в частности, за введение санкций против Гонконга.

Министерства иностранных дел Германии и Великобритании раскритиковали решение об отстранении депутатов. Глава британского МИД Доминик Рааб назвал это "еще одним наступлением на автономию и свободу Гонконга", а германское ведомство - "продолжением тенденции на выхолащивание плюрализма и свободы мнений". США обвинили Китай в нарушении международных обязательств и своих обещаний народу Гонконга. Вашингтон пригрозил ввести за это санкции.

Избирательная комиссия Гонконга ранее уже выступала против того, чтобы дисквалифицированные депутаты избирались в состав парламента нового созыва. Выборы должны были пройти 6 сентября, но их перенесли из-за пандемии, так что депутаты пока продолжали работать.

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    Автор: Свен Тёнигес


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