Volkswagen возобновляет производство в Германии и мире

Немецкий автоконцерн Volkswagen уже в конце апреля возобновит производство в Германии. Согласно сообщению автогиганта, распространенному в среду, 15 апреля, производство в Цвиккау, где готовят к выпуску электромобиль ID3, возобновят уже 20 апреля. Заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере вновь начнут работу 27 апреля.

В других странах, где автогиганту пришлось остановить производство из-за эпидемии коронавируса, первым возобновит работу завод в столице Словакии Братиславе. Это произойдет 20 апреля. 27 апреля вновь заработают заводы в России, Португалии, Испании и США. В течение мая производство будет возобновлено в ЮАР, Аргентине, Бразилии и Мексике.

Volkswagen, который долго критиковали за отсутствие интереса к производству электромобилей, переоборудует под эти цели завод в Цвиккау. Производство электромобилей на этом предприятии планировали начать в ноябре 2020 года и до 2022 года выпустить там 22 миллиона электрокаров.

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