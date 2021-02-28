 Во время демонстраций в Мьянме убиты не менее шести человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.02.2021

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Мир

Во время демонстраций в Мьянме убиты не менее шести человек

Силы безопасности в Мьянме спустя месяц после военного переворота ужесточили способы разгона протестующих. В различных городах страны были применены боевые патроны.

Задержания протестующих в Мьянме

Задержания протестующих в Мьянме

Спустя почти четыре недели после военного путча в Мьянме силы безопасности страны ужесточили меры против протестующих. При разгоне протестов в воскресенье, 28 февраля, были застрелены не менее шести демонстрантов, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителей спасательных служб и различных ведомств.

В частности, в городе Тавой к югу от Янгона правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, а также боевые патроны. В результате три демонстранта были убиты, еще не менее 20 человек пострадали от резиновых пуль.

При разгоне акции протеста в городе Баго застрелены два подростка, передает AFP со ссылкой на водителя спасательной службы. Еще один человек погиб в Янгоне. Между тем англоязычное издание Irrawaddy сообщило о гибели в Янгоне трех демонстрантов, а портал Mizzimaп пишет о гибели 10 человек по всей стране.

Военный переворот в Мьянме

О росте насилия в отношении протестующих сообщается и из других городов Мьянмы. Телекомпания CNN заявила о самом кровавом дне за месяц протестов. По разным оценкам, в тот же день по всей стране были задержаны более ста человек.

По данным Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, с момента захвата власти хунтой в стране были задержаны 854 человека, 771 из них до сих пор находятся под стражей. По разным оценкам, за воскресенье по всей стране задержано более 100 человек.

Военный переворот в Мьянме

Военные в Мьянме в ночь на 1 февраля захватили власть в стране в результате путча. По одному из каналов национального телевидения было зачитано заявление путчистов о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и проведении после этого новых выборов. Демократически избранные президент Мьянмы Мин Вьин и де-факто премьер-министр Аун Сан Су Чжи были взяты под стражу.

Армия обосновала путч предполагаемой фальсификацией результатов ноябрьских парламентских выборов, победу на которых одержала партия Аун Сан Су Чжи. Влиятельные представители вооруженных сил утверждают, что результаты парламентских выборов в ноябре 2020 года были сфальсифицированы. Согласно официальным результатам этих выборов, партия Аун Сан Су Чжи - Национальная лига за демократию - одержала убедительную победу, набрав более 70 процентов голосов. После путча в Мьянме не прекращаются протесты.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году. Аун Сан Су Чжи - лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет она провела под домашним арестом. Ранее она считалась символом демократических преобразований в стране. Однако в последнее время главу МИД все чаще подвергали критике. Одним из поводов послужила сдержанность Аун Сан Су Чжи в вопросе нарушения прав мусульманского меньшинства - рохинджа.

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    Автор: Евгений Жуков


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Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы

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