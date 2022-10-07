Во Львове стартовал литературный фестиваль Lviv Bookforum

Все выступления будут транслироваться онлайн на английском языке. Среди участников Lviv Bookforum - автор бестселлера "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна.

На фоне продолжающейся войны во Львове 6 октября открылся крупнейший в Украине литературный фестиваль "Lviv BookForum " (до 2018 года - "Львовский форум издателей"). В этом году партнер форума, британский книжный "Hay Festival", в знак солидарности будет транслировать для мировой аудитории по интернету мероприятия из Украины на английском языке. Литературный фестиваль в небольшом городке Хэй-он-Уай в Уэльсе (англ. Hay-on-Wye, валлийский: Y Gelli Gandryll) впервые состоялся в 1988 году и считается одним из самых значимых событий в англоязычной культуре.

Писатель и переводчик Юрий Прохасько Фото: Hay Festival

Многие именитые авторы примут участие в мероприятиях форума во Львове - как онлайн, так и оффлайн: так, лауреат премии мира немецких книготорговцев Маргарет Этвуд побеседует с украинским литературным критиком и переводчиком Юрием Прохасько. Британский писатель-фантаст Нил Гейман - с Севгиль Мусаевой, главредом онлайн-издания "Украинская правда", и израильским историком и футурологом Ювалем Ноем Харари, известным своей работой "Sapiens: Краткая история человечества". А лауреат Нобелевской премии по литературе Абдулразак Гурна, родившийся на Занзибаре, разделит трибуну с украинским писателем Алимом Алиевым и поговорит на тему деколонизации.

Фестиваль Lviv Bookforum: о роли творчества во время войны

С 2001 года львовский форум ежегодно принимает именитых международных авторов. Здесь гостили певица и поэтесса Патти Смит, и автор мировых бестселлеров Пауло Коэльо, и лауреат Нобелевской премии 2018 года из Польши Ольга Токарчук.

Изначально девизом фестиваля 2022 года должен был быть "Future Reimagined" (с англ.: "Новые образы будущего" – прим. ред.). Но после вторжения России фокус тем сосредоточился на вопросах о роли искусства во время войны, правильном подходе к сохранению памяти о событиях прошлого, потерях, империализме и надежде.

Значение фестиваля Lviv Bookforum для Украины

"Иметь голос на войне необходимо, - говорит Джули Финч (Julie Finch), исполнительный директор "Hay Festival", в интервью DW. Она впечатлена своими коллегами из команды "Lviv BookForum". "Думаю, нужно отметить, насколько для украинской идентичности важны искусство и культура, - рассуждает она, - это - часть ДНК страны. Возможность выразить свое мнение и быть услышанным особенно значимы для украинцев".

Финч описывает это сотрудничество как проявление международной солидарности в защиту свободы слова в Украине. Тот факт, что фестиваль вообще проводится в этом году, стало, по ее мнению, актом сопротивления войне.

Куратор "Lviv Bookforum", переводчица София Челяк, сформулировала в пресс-релизе идею форума как желание "рассказать нашу историю миру". Она также подчеркнула, что сотрудничество с британским фестивалем имеет очень большое значение для украинцев.

"Lviv BookForum" пройдет с 6 по 9 октября во Львове. Все мероприятия будут транслироваться на английском языке через сайт партнера форума "Hay Festival" в Великобритании - www.hayfestival.com.

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