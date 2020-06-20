 Во Франции задержаны два чеченца из-за конфликта с североафриканцами | Новости из Германии о Европе | DW | 18.09.2020

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Европа

Во Франции задержаны два чеченца из-за конфликта с североафриканцами

Двух представителей чеченской диаспоры подозревают в причастности к беспорядкам в Дижоне. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.

Беспорядки в Дижоне, июнь 2020 года

Беспорядки в Дижоне, июнь 2020 года

Полиция Франции задержала двух представителей чеченской диаспоры по подозрению в причастности к беспорядкам в городе Дижон в Бургундии в июне 2020 года, сообщили французские СМИ со ссылкой на сообщение прокуратуры Дижона, выпущенное поздно вечером в четверг, 18 сентября.

Как следует из документа, обоим задержанным по 30 лет. Один из них проживает в Ницце, другой - в коммуне Доль на востоке Франции. Последний уже известен полиции - он был осужден за различные преступления семь раз. Оба чеченца обвиняются в применении насилия с отягчающими обстоятельствами и преступном сговоре. Каждому грозит до десяти лет лишения свободы. До суда они будут находиться под стражей.

В июне в Дижоне произошел конфликт между выходцами из Чечни и Северной Африки из-за того, что группа наркоторговцев избила 16-летнего чеченца. Чеченская диаспора через соцсети призвала отомстить за пострадавшего, после чего в город прибыли чеченцы, живущие во Франции, Бельгии и Германии. Столкновения продолжались на протяжении трех ночей, пострадали более десяти человек, некоторые получили серьезные травмы.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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