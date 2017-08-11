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Vimpelcom

MOSCOW, RUSSIA. JUNE 16, 2008. Russian head of TNK-BP, Mikhail Fridman, gives a press conference on the current shareholder dispute within the Russian-British oil venture. Foto: Alexander Saverkin +++(c) dpa - Report+++

За что в Испании недолюбливают российского олигарха Фридмана 11.08.2017

Испанцы неоднозначно восприняли покупку группой миллиардера из России Михаила Фридмана пакета акций местной торговой сети DIA. Чем они недовольны, выясняла DW.
A man giving money. Corruption. Foto: LEHTIKUVA / Mikko Stig +++(c) dpa - Report+++

Испанскую компанию подозревают в причастности к коррупции в России 02.01.2017

Полиция расследует деятельность испанской корпорации Grupo Zed+, которая подозревается в причастности к подкупу родственников главы МВД России. Детали - у корреспондента DW.
ARCHIV 2005 *** MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 30, 2005. The picture shows the office of the telecommunications company VimpelCom. The Company operates under the 'Beeline' brand. Foto: Vitaly Belousov +++(c) dpa - Report+++ © picture-alliance/dpa/Tass/B. Vitaly

Vimpelcom выплатит 795 млн долларов за коррупционные сделки в Узбекистане 19.02.2016

При выходе на рынок связи Узбекистана российская компания Vimpelcom проводила коррупционные сделки с фирмой, связанной со старшей дочерью президента страны Гульнарой Каримовой.
Bildnummer: 55564522 Datum: 01.07.2011 Copyright: imago/ITAR-TASS MOSCOW, RUSSIA. JULY 1. 2011. Jo O. Lunder (in pic) has been elected CEO of telecommunication operator VimpelCom Ltd. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Wirtschaft xcb x0x 2011 hoch Bildnummer 55564522 Date 01 07 2011 Copyright Imago ITAR TASS Moscow Russia July 1 2011 Jo O in Pic has been Elected CEO of Telecommunication Operator Ltd PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Economy x0x 2011 vertical

Норвежский суд освободил экс-главу Vimpelcom 11.11.2015

Полиция Норвегии не намерена подавать апелляцию, но продолжит расследование коррупционного дела в отношении деятельности Vimpelcom в Узбекистане.
Bildnummer: 55564522 Datum: 01.07.2011 Copyright: imago/ITAR-TASS MOSCOW, RUSSIA. JULY 1. 2011. Jo O. Lunder (in pic) has been elected CEO of telecommunication operator VimpelCom Ltd. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Wirtschaft xcb x0x 2011 hoch Bildnummer 55564522 Date 01 07 2011 Copyright Imago ITAR TASS Moscow Russia July 1 2011 Jo O in Pic has been Elected CEO of Telecommunication Operator Ltd PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Economy x0x 2011 vertical

Экс-глава Vimpelcom арестован в Норвегии 05.11.2015

Решение об аресте Джо Лундера связывают с делом о коррупционных сделках Vimpelcom в Узбекистане. По версии следствия, компания давала взятки для выхода на телекоммуникационный рынок страны.
A phone cover of Apple iPhone showing Russian President Vladimir Putin in Moscow, Russia on Tuesday, 7th Oct., 2014. Russian President Putin celebrates his 62nd birthday on Tuesday. LEHTIKUVA / Jussi Nukari *** FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. ***

СМИ: США попросили Европу арестовать активы МТС и VimpelCom 14.08.2015

С просьбой арестовать активы трех телекомукационных компаний на сумму в 1 млрд долларов обратились к Европе США. Они подозревают, что MTC, VimpelCom и TeliaSonera платили огромные взятки властям Узбекистана.
Ein Regierungsgebäude im Regierungsviertel in Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan, aufgenommen am 26.02.2008. Foto: Tim Brakemeier +++(c) dpa - Report+++ pixel

Суд США разрешил арест 300 млн долларов по делу о коррупции в Узбекистане 10.07.2015

В международной коррупционной схеме предположительно участвовали операторы МТС, Vimpelcom и члены семьи президента Узбекистана Каримова. Средства на их счетах арестует Минюст США.
Bildnummer: 53936269 Datum: 12.04.2010 Copyright: imago/ITAR-TASS Moscow - Partially seen man attends a conference on the countrys financial system development at the Russian Business Week 2010. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Wirtschaft kbdig xsk 2010 quer o0 Beine, Körperteile, Aktentasche, Geschäftsmann, Symbol Bildnummer 53936269 Date 12 04 2010 Copyright Imago ITAR TASS Moscow partially Lakes Man Attends a Conference ON The eurorean countrys Financial System Development AT The Russian Business Week 2010 PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Economy Kbdig xSK 2010 horizontal o0 Legs Body parts Briefcase Businessman symbol

Минюст США просит заблокировать счета МТС и Vimpelcom 30.06.2015

По версии следствия, Vimpelcom и МТС передавали взятки близкому родственнику президента Узбекистана Ислама Каримова для выхода на телекоммуникационный рынок страны.