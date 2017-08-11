Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Испанцы неоднозначно восприняли покупку группой миллиардера из России Михаила Фридмана пакета акций местной торговой сети DIA. Чем они недовольны, выясняла DW.
Полиция расследует деятельность испанской корпорации Grupo Zed+, которая подозревается в причастности к подкупу родственников главы МВД России. Детали - у корреспондента DW.
При выходе на рынок связи Узбекистана российская компания Vimpelcom проводила коррупционные сделки с фирмой, связанной со старшей дочерью президента страны Гульнарой Каримовой.
Полиция Норвегии не намерена подавать апелляцию, но продолжит расследование коррупционного дела в отношении деятельности Vimpelcom в Узбекистане.
Решение об аресте Джо Лундера связывают с делом о коррупционных сделках Vimpelcom в Узбекистане. По версии следствия, компания давала взятки для выхода на телекоммуникационный рынок страны.
С просьбой арестовать активы трех телекомукационных компаний на сумму в 1 млрд долларов обратились к Европе США. Они подозревают, что MTC, VimpelCom и TeliaSonera платили огромные взятки властям Узбекистана.
В международной коррупционной схеме предположительно участвовали операторы МТС, Vimpelcom и члены семьи президента Узбекистана Каримова. Средства на их счетах арестует Минюст США.
По версии следствия, Vimpelcom и МТС передавали взятки близкому родственнику президента Узбекистана Ислама Каримова для выхода на телекоммуникационный рынок страны.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact