 Видеоблогер Хованский задержан в Петербурге по делу об оправдании терроризма | Новости из Германии о России | DW | 09.06.2021

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Россия

Видеоблогер Хованский задержан в Петербурге по делу об оправдании терроризма

Видеоблогера обвиняют в оправдании терроризма. Уголовное дело связано с песней Хованского о "Норд-Осте", появившейся в интернете еще год назад.

Полицейский автомобиль

В Санкт-Петербурге вечером 8 июня задержан видеоблогер Юрий Хованский, сообщили в среду, 9 июня, российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Согласно сообщениям, блогер задержан по уголовному делу, возбужденному по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Процессуальный статус Хованского в деле не уточняется. По информации интернет-ресурса "Mash на Мойке", уголовное дело связано с песней Хованского о "Норд-Осте", появившейся в интернете год назад. В ней есть слова: "Норд-Ост" - это было ******* (отлично)". Издание "Фонтанка" сообщает, что, по предварительным данным, эта песня была выложена на официальном YouTube-канале Хованского. В то же время "Mash на Мойке" сообщает, что песня появилась не на официальном канале блогера.

Юрий Хованский - российский видеоблогер и рэпер, на его YouTube-канал подписаны 4,4 млн пользователей. С 2019 года Хованский является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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