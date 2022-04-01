Верховная рада одобрила закон о национализации имущества россиян

Верховная рада Украины одобрила в пятницу, 1 апреля, закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну России против Украины и одобряют действия российских сил в Украине. Действие нормативного акта распространяется и на компании, которые работают в Украине, но бенефициаром которых является Россия, или в которых РФ прямо или косвенно владеет долей в капитале. Об этом сообщается в документе, обнародованном на сайте украинского парламента.

Одобренный законопроект вносит изменения в принятый ранее закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" и фактически расширяет действие этого нормативного акта. Все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а "в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации", отмечается в документе.

Указ о принудительном изъятии собственности РФ в Украине

Закон о принудительном изъятии находящейся в Украине собственности РФ и ее резидентов, инициированный представителями всех депутатских фракций и групп за исключением "Оппозиционной платформы - За жизнь", был принят Верховной радой 3 марта. Новая норма "определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности".

С учетом того, что Россия начала и ведет полномасштабную и агрессивную войну на территории Украины, принудительное изъятие российского имущества предусмотрено без каких-либо компенсаций. Соответствующее решение будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а вводить в действие - президент Украины.

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