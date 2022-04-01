Верховная рада одобрила закон о национализации имущества россиян

Верховная рада Украины одобрила в пятницу, 1 апреля, закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну России против Украины и одобряют действия российских сил в Украине. Действие нормативного акта распространяется и на компании, которые работают в Украине, но бенефициаром которых является Россия, или в которых РФ прямо или косвенно владеет долей в капитале. Об этом сообщается в документе, обнародованном на сайте украинского парламента.
Одобренный законопроект вносит изменения в принятый ранее закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" и фактически расширяет действие этого нормативного акта. Все национализированное имущество не просто направят в пользу Украины, а "в счет будущей репарации в пользу Украины, подвергшейся агрессии со стороны Российской Федерации", отмечается в документе.
Указ о принудительном изъятии собственности РФ в Украине
Закон о принудительном изъятии находящейся в Украине собственности РФ и ее резидентов, инициированный представителями всех депутатских фракций и групп за исключением "Оппозиционной платформы - За жизнь", был принят Верховной радой 3 марта. Новая норма "определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости объектов права собственности".
С учетом того, что Россия начала и ведет полномасштабную и агрессивную войну на территории Украины, принудительное изъятие российского имущества предусмотрено без каких-либо компенсаций. Соответствующее решение будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а вводить в действие - президент Украины.
Смотрите также:
-
Война в Украине - 01.04.2022
Разрушенный дом в селе Шевченково Николаевской области.Также в фотохронике войны в Украине от 01 апреля - бомбоубежище в подвале церкви, эвакуация людей и вывоз тел погибших, сгоревшая военная техника, школьные классы для беженцев, Анджелина Джоли в детской больнице Ватикана, помощь от Кельна для Киева и "Teddies for Ukraine" в Шотландии.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Село Шевченково, расположенное между городами Николаев и Херсон, подверглось сильным обстрелам. Продукты из партии гуманитарной помощи в местном храме.
-
Война в Украине - 01.04.2022
С начала войны Владимир Зеленский уже около двадцати раз выступил по видеосвязи перед парламентами разных стран мира. В частности, на этой неделе президент Украины обратился к депутатам в Бельгии.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Бомбоубежище в подвале церкви в городе Баштанка Николаевской области Украины.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Валентин, 83 года. Житель одной из деревень около линии фронта под Киевом в своем доме.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Служащий украинской поисково-спасательной группы около тел погибших жителей города Ирпень.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Украинский солдат Андрей переносит девочку по трубопроводу через реку в окрестностях Киева.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Украинский военнослужащий осматривает сгоревший российский бронетранспортер около Киева.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Сгоревшая военная техника российской армии под Киевом.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Попавшая в асфальт артиллерийская мина в селе Стоянка Киевской области.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Одеяла для беженцев в деревне Надаржин на востоке Польши.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Сердце в цветах флагов Украины и Польши - на стене в школе польского города Ярослав, в которую теперь ходят дети-беженцы.
-
Война в Украине - 01.04.2022
"Classroom for Ukraine" - школьный проект для украинских детей в Берлине.
-
Война в Украине - 01.04.2022
"Teddies for Ukraine" - таких мишек для встречи детей-беженцев из Украины вяжет жительница шотландии Мари Кларк.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Актриса Анджелина Джоли посетила детскую больницу в Ватикане - клинику Bambino Gesù Hospital, где находятся на лечении пациенты из Украины.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер выступает перед отправкой помощи от этого немецкого города в Киев. Партия составлена по списку, подготовленному властями украинской столицы.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Добровольный помощник в восточногерманском городе Хальберштадт готовит одну из более чем восьмидесяти квартир, которые здесь предоставят беженцам из Украины.
-
Война в Украине - 01.04.2022
Голубь мира для Украины. Граффити в столице Баварии Мюнхене.
Автор: Николай Пермяков