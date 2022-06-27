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Вердикт за Батаклан: во Франции завершается громкий процесс (28.06.2022)

Суд во Франции 29 июня может вынести решение по делу о терактах в Париже в ноябре 2015 года, включая бойню в концертном зале "Батаклан". Жертвами этих атак стали 130 человек. Это самые кровавые теракты в новейшей истории Франции. Судебное разбирательство продолжалось более 10 месяцев. На скамье подсудимых – два десятка злоумышленников, которые так или иначе оказывали поддержку террористам.