Велогонщика на "Тур де Франс" оштрафовали за поцелуй с женой

Французского велогонщика Жюльена Бернара оштрафовали на 200 швейцарских франков (в пересчете около 205 евро) за то, что он поцеловал свою жену во время многодневной велогонки "Тур де Франс". Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Х в пятницу, 5 июля.

На седьмом этапе "Тур де Франс" Бернар остановился, чтобы поцеловать свою жену и сына. Это произошло в его родном регионе - Бургундии на востоке Франции. Международный союз велосипедистов (UCI) посчитал его поступок неуместным и заявил, что он нанес ущерб имиджу спорта.

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"Я прошу прощения у UCI за то, что испортил имидж спорта", - написал велогонщик и добавил смеющийся эмодзи. На его пост ответил другой велогонщик, датчанин Магнус Корт. Он опубликовал ролик, на котором также останавливается во время гонки, чтобы поцеловать свою жену, и написал: "Что за шутка. Наверное, мне повезло, когда они пропустили меня пару дней назад".

Жюльен Бернар занял 61-е место по итогам седьмого этапа "Тур де Франс". Первым же финишировал бельгиец Ремко Эвенепул.