Великобритания поможет бедным странам бороться с киберугрозами из России и Китая

Великобритания инвестирует 22 млн фунтов стерлингов, чтобы помочь уязвимым странам в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе создать эффективную защиту от кибератак из России, Китая и других стран, сообщил глава британского МИДа Доминик Рааб на онлайн-пресс-конференции по вопросам безопасности в среду, 12 мая.

Он подчеркнул, что Британия и ее партнеры должны принять меры, чтобы обеспечить свободное, открытое и мирное киберпространство на фоне попыток враждебных государств подорвать демократические выборы и превратить интернет в пространство беззакония. "Нам нужно гораздо шире завоевывать сердца и умы во всем мире, убеждая людей в правильности нашего позитивного видения киберпространства, опять же, на благо всего мира", - сказал Рааб.

По его словам, британские инвестиции будут направлены на поддержку национальных служб по борьбе с кибератаками, консультирование по проведению массовых компаний по продвижению безопасности в интернете и сотрудничество с Интерполом в целях создания в Африке нового хаба для проведения киберопераций. Этот хаб будет действовать в Эфиопии, Гане, Кении, Нигерии и Руанде с целью предотвращения киберпреступности в странах с быстро развивающейся экономикой.

Противостоять России в киберпространстве

Доминик Рааб подчеркнул, что нельзя позволить Китаю, России и другим странам заполнить "многосторонний вакуум" в киберпространстве. "Это означает, что нужно делать гораздо больше для поддержки самых бедных и уязвимых стран, которые подвергаются наибольшему риску", - пояснил он.

В апреле Великобритания заявила, что она разделяет мнение США о том, что российская внешняя разведка несет ответственность за кибератаку на американскую IT-компанию SolarWinds, в результате которой были скомпрометированы данные девяти федеральных агентств и сотен частных компаний.

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