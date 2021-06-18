 Ватикан готовится признать блаженным отца-основателя ЕС Робера Шумана | Новости из Германии о Европе | DW | 19.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Ватикан готовится признать блаженным отца-основателя ЕС Робера Шумана

Папа Римский Франциск решил признать отца-основателя ЕС Робера Шумана обладающим "геройской добродетелью". Это предпосылка для получения в католической церкви статуса блаженного.

Отец-основатель ЕС, экс-министр иностранных дел Франции Робер Шуман

Отец-основатель ЕС Робер Шуман

Робер Шуман - французский политик, бывший премьер-министр, министр финансов и министр иностранных дел Франции, считающийся отцом-основателем Евросоюза, в ближайшее время может быть признан Ватиканом блаженным. Папа Римский Франциск принял решение признать Шумана обладавшим "геройской добродетелью" (этот термин означает в католической церкви, что христианин всей своей жизнью воплощал добродетели веры, надежды и любви). Об этом сообщает пресс-служба Ватикана в субботу, 19 июня.

Робер Шуман родился в 1886 году в Люксембурге и имел подданство Германской империи. После того, как в 1918 году область Лотарингия отошла Франции, Шуман принял французское гражданство. Его политическая карьера началась в 1919 году с избрания депутатом в Национальное собрание Франции.

Политическая карьера Робера Шумана

В 1940 году Шуман был арестован германской оккупационной администрацией за сопротивление политике нацистских властей. Политик был заключен в тюрьму, бежал из нее и стал участником движения Сопротивления.

В 1946 и 1947 годах Шуман занимал пост министра финансов Франции. С ноября 1947 по июль 1948 года, а также с августа по сентябрь 1948 года он возглавлял правительство страны. С 1948 по 1952 год Шуман занимал должность главы МИД Франции, с 1955 по 1956 - министра юстиции, с 1958 по 1960 - председателя консультативной ассамблеи Европейского совета. Робер Шуман скончался в 1963 году.

Считается, что речь Шумана, произнесенная им 9 мая 1950 года и содержавшая проект создания Европейского объединения угля и стали, положила начало созданию Европейского Союза.

Получение статуса блаженного является первым шагом на пути к канонизации. В 1990 году прихожане родной для Шумана епархии французского города Мец направили ряд документов с соответствующим требованием в ватиканскую комиссию по канонизации.

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 12:46

Президент Франции хочет войти в историю как архитектор нового Евросоюза - DW Новости (26.09.2017)

Контекст

Расширение ЕС: испытание Европы на прочность

1 мая 2004 года официально закреплено самое крупномасштабное расширение в истории ЕС. О том, что оно означает для Евросоюза и его крупнейшего соседа - России, читайте в досье DW.  

Комментарий: Хрупкое партнерство Запада и России

2010 год можно рассматривать как хороший год в истории отношений России с Западом, но перспективы развития этих отношений на 2011 год Инго Маннтойфель оценивает довольно сдержанно.  

Президент Германии выступил против огульной критики Евросоюза

Федеральный президент ФРГ Йоахим Гаук назвал опасной тенденцией рост числа антиевропейских партий, выступающих за отказ от общеевропейской солидарности и возврат к национальным государствам.  

Аудио- и видеофайлы по теме

На выборах во Франции победила Европа (08.05.2017)  

Уходя - уходи, или Бесконечная история - два сценария для фильма Brexit (27.06.2016)  

Реклама

Самые читаемые

Бабарико допустил румынский сценарий смены власти в Беларуси  

Евросоюз договорился об экономических санкциях против Беларуси  

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации  