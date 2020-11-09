 На аэродроме в Воронеже солдат убил троих сослуживцев | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.11.2020

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Россия

На аэродроме в Воронеже солдат убил троих сослуживцев

На военном аэродроме "Балтимор" солдат-срочник напал с топором на сослуживцев, завладел оружием и открыл стрельбу.

Российский полицейский

В Воронеже солдат срочной службы утром в понедельник, 9 ноября, напал с топором на сослуживцев. Злоумышленник завладел стрелковым оружием и открыл огонь. Погибли как минимум три человека, еще один ранен, сообщают российские СМИ. Инцидент произошел в воинской части на аэродроме "Балтимор" в Советском районе Воронежа.

По одним данным, нападавшему удалось скрыться, по другим - он забаррикадировался на территории воинской части. Агентство "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник, сообщает, что с подозреваемым, который заблокирован в одном из помещений аэродрома, ведутся переговоры.

Согласно сообщениям, инцидент произошел из-за конфликта рядового с проверяющим офицером.

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    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

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    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

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    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


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