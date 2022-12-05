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Фото: Fischer/Bildagentur-online/picture alliance
ПолитикаМонголия

В Улан-Баторе протестующие пошли на штурм Дом правительства

Дмитрий Вачедин
37 мин. назад

В Монголии третий день продолжаются протесты в связи с громким коррупционным скандалом. Протестующие обвиняют местных чиновников в краже экспортируемого в Китай угля.

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В столице Монголии Улан-Баторе в понедельник, 5 декабря, прошли массовые протесты - протестующие пошли на штурм Дома правительства. По распространяемым фотографиям и видео непонятно, удалось ли протестующим войти в само здание, однако, монгольское агентство Sonin сообщает о том, что в ходе атаки погибли четверо сотрудников правопорядка.

Причиной для волнений стал коррупционный скандал - при проверке данных с таможни на монгольско-китайской границе выяснилось, что данные о количестве отправленного в Китай угля не совпадают с реальным количеством, зафиксированным на границе. Есть версия, что местные чиновники украли до 6,5 миллиона тонн угля - стоимость которого может достигать 2 миллиардов долларов США. Протестующие требуют от властей назвать имена и наказать виновных чиновников.

86 процентов экспорта из Монголии поставляется в Китай, причем уголь составляет более половины этого объема. Протесты в Улан-Баторе продолжаются уже три дня. Монгольское правительство обратилось к китайским властям с просьбой оказать помощь в проведении расследования.

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