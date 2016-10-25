 В Турции вынесено 337 пожизненных приговоров по делу о попытке путча | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.11.2020

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Мир

В Турции вынесено 337 пожизненных приговоров по делу о попытке путча

Осужденные признаны виновными в нарушении конституции Турции, покушении на президента и убийстве. Всего по делу о попытке путча в 2016 году проходило почти 500 обвиняемых.

Полицейские возле здания суда в Анкаре

Полицейские возле здания суда в Анкаре

Суд в столице Турции Анкаре в четверг, 26 ноября, приговорил 337 обвиняемых к пожизненному тюремному заключению по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. Они признаны виновными в нарушении конституции, покушении на президента и убийстве. Еще 60 обвиняемых приговорены к менее длительным срокам лишения свободы, а 75 фигурантов - оправданы.

По делу о попытке путча против правительства президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проходило почти 500 обвиняемых. Среди осужденных - офицеры и пилоты ВВС Турции. Пилоты были признаны виновными в бомбардировке зданий в Анкаре в ходе попытки переворота, а офицеры - в руководстве мятежниками с военной базы Акинчи в окрестностях турецкой столицы.

Большое количество жертв

В результате попытки путча в июле 2016 года, согласно официальным данным, погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Руководство Турции возложило ответственность за мятеж на движение исламского радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США. Гюлен отвергает обвинения в причастности к путчу.

После подавления путча власти Турции резко ужесточили давление на оппозицию. По всей стране прошли сотни судебных заседаний. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, десятки тысяч госслужащих лишились работы.

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    На этом фото жители Анкары спасаются, убегая от эпицентра вооруженных столкновений. В результате попытки мятежа в Турции, помимо путчистов, погибли более 160 человек, около 1500 пострадали, сообщили турецкие власти.

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    Уволены более 2700 судей

    После провалившейся попытки переворота в Турции уволены более 2700 судей. Это решение вынес Высший совет судей и прокуроров Турции. Кроме того, отстранены от деятельности пять членов совета. За этим последовали задержания в других судебных инстанциях. Некоторые судьи объявлены в розыск.

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    Эрдоган вернулся из отпуска

    После подавления военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в свою резиденцию в Стамбуле после отпуска на курорте в Мармарисе на Эгейском море. В течение дня он отправил туркам смс-сообщения с призывом защищать демократию и мир.

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    Главный обвиняемый в США

    Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, эмигрировавший в конце 1990-х годов после конфликта с Эрдоганом в США, отверг обвинения турецких властей в организации попытки переворота и осудил действия мятежников. В его заявлении, которое транслируют СМИ, сказано, что власть может быть получена только путем свободных и честных выборов, но не силой.

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    Босфорский пролив снова открыт

    После подавления военного переворота в Турции Босфорский пролив снова открыли для прохода судов. Движение на мосту через Босфор в Стамбуле полностью восстановлено. Кроме того, восстановлено авиасообщение в ключевых аэропортах.

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    Бегство в Грецию

    В Греции приземлился турецкий военный вертолет, на борту которого находились несколько человек в армейской форме. Все они предположительно являются участниками неудавшейся попытки путча в Турции. "Мы попросили Грецию экстрадировать восьмерых предателей при первой возможности", - заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

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    Блокада базы НАТО

    Власти Турции заблокировали военную авиабазу "Инджирлик", где расквартированы силы НАТО международной антитеррористической коалиции, включая американских и немецких военных. Местные власти не пропускают никого на базу и не выпускают с ее территории. Электричество на авиабазе отключено.

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    Смертная казнь на повестке дня

    На этом снимке запечатлены депутаты в здании турецкого парламента во время ночных атак мятежников. Депутаты от правящей Партии справедливости и развития намерены внести на рассмотрение парламента документ о возвращении смертной казни в отношении участников провалившегося госпереворота.

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    Заседание в полуразрушенном здании

    После подавления переворота 16 июля было созвано экстренное заседание турецкого парламента в Анкаре. Депутаты почтили минутой молчания память жертв вооруженных столкновений прошедшей ночи.

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    Акции в поддержку властей

    В Стамбуле и Анкаре, на улицах и у здания парламента, сотни сторонников президента и правительства Турции протестуют против попытки военного переворота.

    Автор: Ксения Польская


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Пытки в турецких тюрьмах: истории жертв (25.10.2016)

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