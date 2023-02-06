В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4

Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях и соседних странах, в Турции разрушены десятки домов, число погибших растет.

На юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого были разрушены десятки зданий в разных городах. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти в понедельник, 6 февраля.

Как следует из данных турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (Disaster and Emergency Management Authority, AFAD), сильные толчки были зафиксированы в районе 4 утра по местному времени в городе Пазарджык в провинции Кахраманмараш.

Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана.

Разрушены десятки зданий, число погибших растет

В городе Диярбакыр в результате землетрясения разрушены 17 зданий, сообщили местные власти. В провинции Османие рухнули 34 здания, известно о пяти погибших, сообщил губернатор региона. В другом регионе - провинции Шанлыурфа по состоянию на 6 утра по местному времени известно о 10 погибших, пишет агентство AP.

"По предварительным данным, обрушились 16 зданий. Погибли 10 граждан. Мы призываем граждан освободить дороги для проезда спасателей", - сообщил губернатор провинции.

Власти страны объявили самый высокий уровень тревоги. "В стране объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы", - заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, уточнив, что после первого землетрясения было зарегистрировано еще шесть крупных толчков магнитудой более 6.

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