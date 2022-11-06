Карета скорой помощи в ТанзанииФото: Ulrich Zillmann/FotoMedienService/picture alliance
КатастрофыТанзания
В Танзании при посадке разбился пассажирский самолет
Александра Иванова
19 мин. назад
Самолет авиакомпании Precision Air рухнул в озеро Виктория, заходя на посадку в аэропорту города Букоба.
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Самолет авиакомпании Precision Air рухнул в озеро Виктория в Танзании при попытке совершить посадку в аэропорту города Букоба на северо-западе страны. Об этом сообщает в воскресенье, 6 ноября, государственный телеканал Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).
По данным издания Tanzania Business Insight, 26 человек к данному моменту удалось спасти. На борту находились 43 человека, в том числе 39 пассажиров и 4 члена экипажа.
Пилот по имени Бурухани Рубага имел 20 лет летного стажа. Самолету модели ATR42-500 было 12 лет.
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