В США проверят Boeing 777 после инцидента с двигателем в Денвере

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в воскресенье, 21 февраля, издало директиву о контроле самолетов Boeing 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000. Речь идет о немедленных или усиленных проверках лопаток вентиляторов на воздушных судах, подчеркнул глава FAA Стивен Диксон.
Решение регулятора вызвано недавним инцидентом с пассажирским лайнером авиакомпании United Airlines, у которого вскоре после вылета из Денвера отвалились части правого двигателя. Самолет вернулся в Денвер и совершил аварийную посадку, на борту находился 231 пассажир и 10 членов экипажа, никто не пострадал.
Boeing посоветовал приостановить полеты после решений перевозчиков в США и Японии
Сам авиаперевозчик заявил, что приостановит полеты 24 Boeing 777 с двигателями такого типа. Компания продолжит консультации с регуляторами, чтобы обеспечить соответствие судов требовательным стандартам безопасности, заверили в United Airlines.
Между тем министерство транспорта Японии предписало авиакомпаниям Japan Airlines и All Nippon Airways временно приостановить полеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Такие воздушные суда в Японии используют лишь 2 перевозчика.
Позднее сам Boeing порекомендовал приостановить эксплуатацию самолетов этого семейства с конкретным двигателем. По его сведениям, речь идет о 128 экземплярах.
Резонансные катастрофы Boeing 737 MAX
Компания Boeing столкнулась с кризисом из-за модели 737 MAX после авиакатастроф с ее участием в Индонезии и Эфиопии - осенью 2018 года и весной 2019-го. В декабре 2019 года корпорация приостановила производство самолетов этого семейства. Испытательные полеты в рамках повторной сертификации авиалайнера завершились в июле 2020-го, а в ноябре FAA разрешило вернуть Boeing 737 MАХ в коммерческую эксплуатацию при условии дополнительного обучения пилотов и обновления программного обеспечения.
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Автор: Ксения Сафронова