В США чиновницу осудили за утечку секретных сведений о Бутиной и посольстве РФ

Суд в США приговорил экс-сотрудницу американского министерства финансов Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс к шести месяцам тюрьмы за передачу в СМИ конфиденциальной информации, в числе прочего - о посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом в четверг, 3 июня, сообщило министерство юстиции США.

В сообщении указывается, что среди данных, раскрытых бывшим старшим советником в управлении по реализации законодательства в сфере финансовых преступлений при Минфине Саурс-Эдвардс в 2017-2018 годах, оказались, в частности, сведения о посольстве России в США, гражданке России Марии Бутиной, бывшем главе предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа Поле Манафорте, а также о компании Alexander Prevezon. По информации Минюста, в течение года вплоть до ареста в октябре 2018 года Саурс-Эдвардс передавала одному журналисту, обозначенному в сообщении как Reporter-1, конфиденциальные фото- и текстовые материалы отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports, SAR), которые были опубликованы как минимум в 12 статьях.

Помимо срока тюремного заключения, суд назначил 43-летней Саурс-Эдвардс ограничение свободы под надзором полиции в течение трех лет.

Кто такая Мария Бутина

Россиянку Марию Бутину, находившуюся в США по туристической визе, задержали в июле 2018 года по обвинению в сговоре с целью работы незарегистрированным иностранным агентом. 26 апреля 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы с учетом почти девяти месяцев, которые она провела под стражей в ожидании приговора.

В декабре 2018 года Бутина заключила сделку со следствием и признала, что участвовала в заговоре против США, действовала как незарегистрированный агент российского правительства и пыталась войти в доверие к лидерам Национальной стрелковой ассоциации. В частности, Бутина заявила, что вступила в сговор с Эриксоном для продвижения интересов России под влиянием бывшего зампреда Центробанка Александра Торшина.

В октябре 2019 года освобожденная из тюрьмы Бутина вернулась в Россию.

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