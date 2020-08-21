В США бывшего спецназовца обвинили в шпионаже в пользу России

Отставной военнослужащий подразделения специального назначения армии США, известного как "зеленые береты", арестован по подозрению в передаче данных оперативным сотрудникам российской разведки. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщают в пресс-службе Министерства юстиции США.

Речь идет об уроженце Миннесоты, 45-летнем Питере Рафаэле Дзибински Деббинсе, который, по версии следствия, с декабря 1996 по январь 2011 года находился в сговоре с агентами одной из российских спецслужб. Согласно судебным материалам, Деббинс "периодически посещал Россию и встречался" с агентами разведки. В 1997 году ему было присвоено кодовое имя, кроме того, мужчина подписал заявление, свидетельствующее "о его желании служить России", утверждают в Минюсте США. По данным американских властей, Деббинс служил в подразделениях войск химической защиты, после чего - в спецназе.

Отставному военному грозит пожизненное

Мужчина подозревается в том, что передал российской стороне засекреченную информацию о своем подразделении, а также идентифицировал членов команды спецназа. По сведениям американских следователей, это было сделано для того, чтобы российская сторона могла оценить, стоит ли обращаться к его сослуживцам с целью завербовать их.

Как следует из копии обвинительного заключения, мать Питера Деббинса родилась в СССР, в 1997-1998 годах он жил и работал в России, и в это время познакомился в Челябинске со своей будущей женой. В случае доказательства вины военному в отставке "грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения", уточнили в американском Минюсте.

Ранее, в июле, вступил в силу приговор гражданину США Полу Уилану, который осужден в РФ на 16 лет по обвинению в шпионаже. Тот не признает свою вину и называет дело против него провокацией российских спецслужб.

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