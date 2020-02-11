 ЦРУ и БНД контролировали поставщика шифровальных машин из Швейцарии | Новости из Германии о Европе | DW | 27.11.2020

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Европа

ЦРУ и БНД контролировали поставщика шифровальных машин из Швейцарии

Швейцарская компания Omnisec AG поставляла в разные страны уязвимое к прослушке оборудование. Фирму контролировали ЦРУ и БНД, получая доступ к секретной зашифрованной переписке.

Человек держит увеличительное стекло над буквами B, N и D

Компания Omnisec AG стала второй швейцарской фирмой, замешанной в скандал с многолетним прослушиванием свыше 100 стран со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Об этом информационное агентство AFP сообщает в пятницу, 27 ноября.

Omnisec AG работала в сфере шифровки сообщений и поставляла правительствам оборудование, уязвимое к прослушке. Это позволяло спецслужбам США и ФРГ десятилетиями следить за секретными военными и дипломатическими переписками. ЦРУ и БНД контролировали деятельность Omnisec AG, утверждает швейцарское телевидение SRF.

Местные политики не оставили обнародованную информацию без внимания. Так, сопредседатель Социал-демократической партии Седрик Вермут выразил возмущение тем, что "подобная ситуация может произойти в стране, которая заявляет о своем нейтралитете". А депутат партии "Свободная демократическая партия. Либералы" Ханс-Петер Портман обеспокоен "вопросом внутреннего шпионажа", поскольку оборудование Omnisec AG приобретали и власти Швейцарии, а также крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS.

Расследование ZDF, Washington Post и SRF

В феврале немецкая общественно-правовая компания ZDF, американская газета Washington Post и швейцарское телевидение SRF опубликовали результаты совместного расследования, в которых говорилось, что спецслужбы США и ФРГ через швейцарскую компанию Crypto AG в рамках операции "Рубикон" в течение десятилетий прослушивали более 100 государств. ЦРУ и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне и затем полностью выкупили швейцарскую фирму.

В 1993 году германская разведка оставила контроль над Crypto AG, передав свою долю в компании Вашингтону, а США продолжали проведение своих операций как минимум до 2012 года. Швейцарские власти были в курсе деятельности иностранных разведок, говорилось в расследовании.

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    История этого фотоальбома кажется невероятной: Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst) решила открыть свои двери фотографу. Мартин Шлютер мог практически свободно ходить по старой штаб-квартире разведки в Пуллахе. В одном из кабинетов он нашел странные маски, которые, как ему сказали, предназначены для того, чтобы учить сотрудников БНД оказанию первой помощи.

  • КПП на въезде в штаб-квартиру разведки

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Ночной КПП

    Фотографу поставили несколько обязательных условий, в частности - не показывать лица сотрудников внешней разведки. Поэтому Шлютер решил снимать ночью, когда штаб-квартира БНД почти пуста. Он так и назвал свой альбом: "Ночью шпионы спят". На снимке: КПП на въезде в штаб-квартиру.

  • Контрольная аппаратная системы прослушивания

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Где нас слушают

    В городке Пуллах под Мюнхеном немецкая разведка работает с 1956 года. Но сейчас бойцы невидимого фронта (общим числом шесть тысяч) перебираются в Берлин, где строится новая штаб-квартира БНД. Но с Пуллахом разведка не расстается окончательно: здесь будет что-то вроде филиала БНД. Сохранится и эта контрольная аппаратная системы прослушивания, несмотря на явно устаревшие оборудование и телефоны.

  • Зал заседаний

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    В здании 110

    Это - конференц-зал в так называемом "здании 110", в котором сейчас уже редко проходят заседания, планирование операций и подведение их итогов. Но если судить по состоянию мебели и коврового покрытия, в прошлом конференц-зал использовался весьма интенсивно.

  • Зал для тренировок

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Искусство ближнего боя

    А здесь немецкие "бойцы невидимого фронта" оттачивают искусство ближнего боя. Делают они это в обеденный перерыв или после работы, осталось неизвестным. Если присмотреться, становится ясно, что предпочтение в БНД явно отдается японским единоборствам.

  • Картотека внешней разведки Германии

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Картотека секретных документов

    Далеко не все документы, досье, справочная информация, ориентировки на террористов и другие материалы, которые собраны внешней разведкой Германии и необходимы для ее работы, оцифрованы. Поэтому продолжает действовать и ее "бумажная" картотека.

  • Кабинет научного консультанта

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Рассеянный профессор

    Хотя Шлютеру запретили показывать лица сотрудников БНД, часто его "безлюдные" снимки позволяют представить, каков хозяин того или иного кабинета. Вот в этом сидит "рассеянный профессор": научный консультант, который занимается химической экспертизой "объектов". Забытый на тарелке недоеденный бутерброд с колбасой еще сравнительно свеж...

  • Кабинет, украшенный портретами Элвиса Пресли

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Король рок-н-ролла

    Каждый по-своему пытается уйти от офисного однообразия. Сотрудница внешней разведки, работающая в этом кабинете (скорее всего, ветеран БНД), украсила его стены портретами Элвиса Пресли - "короля рок-н-ролла", пик популярности которого пришелся на 1960-е годы. Чем конкретно она занимается в разведке, узнать не удалось. Но явно не музыкой.

  • План дежурства служебных собак

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    План дежурства служебных собак

    Немецкая педантичность сказывается в самых неожиданных вещах. Это - план дежурства служебных собак, которые охраняют территорию штаб-квартиры БНД в Пуллахе. Наверху - крупно - напоминание: "Свободные от службы накануне собаки сначала выгуливаются".

  • Электронно-вычислительный центр

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Техника XXI века

    На фотографиях, сделанных в штаб-квартире БНД, многое напоминает реквизит фильмов об эпохе "холодной войны". Но, конечно, не этот оборудованый по последнему слову техники электронно-вычислительный центр внешней разведки ФРГ. Он, кстати, останется в Пуллахе.

  • Обложка фотоальбома

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    "Ночью шпионы спят"

    Обложка фотоальбома Мартина Шлютера (Мартина Лукаса Кима) "Ночью шпионы спят", который вышел в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. На выставке в Берлине представлены сейчас многие фотографии из этого альбома - иновые, сделанные, уже в Берлине, в новой штаб-квартире немецкой внешней разведки, куда она переедет в 2017 году.

    Автор: Ефим Шуман


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Глобальная слежка: разведки США и ФРГ полвека следили за секретной перепиской сотни стран

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Комментарий: Победа Конституционного суда ФРГ в деле защиты прав граждан

Разведслужба BND не имеет права без должного повода следить за информпотоками иностранцев, постановил Конституционный суд Германии. Это запоздалый триумф Эдварда Сноудена, пишет Марсель Фюрстенау.  

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