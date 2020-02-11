ЦРУ и БНД контролировали поставщика шифровальных машин из Швейцарии

Компания Omnisec AG стала второй швейцарской фирмой, замешанной в скандал с многолетним прослушиванием свыше 100 стран со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Об этом информационное агентство AFP сообщает в пятницу, 27 ноября.

Omnisec AG работала в сфере шифровки сообщений и поставляла правительствам оборудование, уязвимое к прослушке. Это позволяло спецслужбам США и ФРГ десятилетиями следить за секретными военными и дипломатическими переписками. ЦРУ и БНД контролировали деятельность Omnisec AG, утверждает швейцарское телевидение SRF.

Местные политики не оставили обнародованную информацию без внимания. Так, сопредседатель Социал-демократической партии Седрик Вермут выразил возмущение тем, что "подобная ситуация может произойти в стране, которая заявляет о своем нейтралитете". А депутат партии "Свободная демократическая партия. Либералы" Ханс-Петер Портман обеспокоен "вопросом внутреннего шпионажа", поскольку оборудование Omnisec AG приобретали и власти Швейцарии, а также крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS.

Расследование ZDF, Washington Post и SRF

В феврале немецкая общественно-правовая компания ZDF, американская газета Washington Post и швейцарское телевидение SRF опубликовали результаты совместного расследования, в которых говорилось, что спецслужбы США и ФРГ через швейцарскую компанию Crypto AG в рамках операции "Рубикон" в течение десятилетий прослушивали более 100 государств. ЦРУ и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне и затем полностью выкупили швейцарскую фирму.

В 1993 году германская разведка оставила контроль над Crypto AG, передав свою долю в компании Вашингтону, а США продолжали проведение своих операций как минимум до 2012 года. Швейцарские власти были в курсе деятельности иностранных разведок, говорилось в расследовании.

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