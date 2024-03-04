В Сингапуре появился первый "иноагент"

На протяжении десятилетий Сингапур считался одной из самых открытых экономик мира. Однако применение закона об иностранном вмешательстве может испортить имидж страны за ее рубежами.

59-летнего бизнесмена из Гонконга Филипа Чан Ман Пинга в минувшем феврале официально включили в список "политически значимых лиц" в Сингапуре. В заявлении министерства внутренних дел страны говорится, что Чан "проявил податливость к влиянию со стороны иностранных игроков" и "готовность продвигать их интересы".

Парламент Сингапура принял "Закон о противодействии иностранному вмешательству" (FICA) в октябре 2021 года. Он призван запретить иностранным компаниям и частным лицам оказывать влияние на политическую ситуацию в стране. Чан - первый человек, попавший под действие FICA.

Чан Ман Пинга обвиняют в связях с Пекином

Как сообщают сингапурские СМИ, причиной обвинений в адрес бизнесмена, ранее получившего сингапурское гражданство, могло стать его участие в нескольких пропекинских мероприятиях.

Так, в марте 2023 года он отметился присутствием в Пекине на ежегодной сессии Народного политического консультативного совета Китая, который является совещательным органом при руководстве КНР. В 2019 году, во время широкомасштабных антиправительственных протестов в Гонконге, Чан был заподозрен в организации публичной акции против демонстраций.

Несогласованная акция прошла в Сингапуре возле ресторана, принадлежащего бизнесмену. Тогда сингапурские власти даже вынесли Чану соответствующее предупреждение, после чего тот был вынужден покинуть пост президента Гонконгско-Сингапурской бизнес-ассоциации. Однако бизнесмен по-прежнему занимает высокие посты в инвестиционных компаниях и фирмах, владеющих недвижимостью в Сингапуре.

Сингапур боится вмешательства КНР в свою внутреннюю политику

У Чана есть возможность обжаловать решение сингапурских властей, но в случае отклонения апеляции ему придется раскрывать информацию о ежегодных пожертвованиях от иностранных источников, превышающих 10 000 сингапурских долларов (6 900 евро). Ян Чонг, политолог из Национального университета Сингапура, говорит, что причины санкций против Чана ему не ясны. "Он не единственный житель Сингапура, который ведет такого рода деятельность. Были и другие, и это общеизвестно", - отмечает эксперт.

Помимо посещения и организации пропекинских мероприятий Чана также обвиняют в публикации в сингапурских СМИ комплиментарных Китаю статей. Но и тут эксперту не все понятно. "Все основные сингапурские издания на китайском языке аффилированы с государством. Очевидно, кто-то обратился в редакции с призывом опубликовать эту информацию. Почему это произошло?" - задается вопросом Чонг.

В последнее десятилетие китайское вмешательство в дела Сингапура становится все более заметным. В 2015 году Пекин начал так называемую "кампанию давления" на Сингапур, чтобы заручиться поддержкой в связи с территориальными претензиями КНР в Южно-Китайском море. В 2016 году девять сингапурских военных автомобилей были конфискованы на гонконгской таможне после того, как Сингапур провел учения с Тайванем, который КНР считает частью своей территории.

В 2017 году из Сингапура выслали американского профессора китайского происхождения Хуан Цзина, занимавшего пост директора Центра Азии и глобализации Школы государственной политики имени Ли Куан Ю. Цзина обвинили в том, что он является агентом иностранного влияния. Позже СМИ назвали ученого китайским шпионом, однако он обвинений не признал.

В 2020 году гражданин Сингапура Диксон Йео был приговорен к тюремному заключению в США после того, как признал себя виновным в шпионаже в пользу Китая. Он был депортирован в Сингапур и в итоге освобожден в декабре 2021 года.

По словам политолога Чонга, хотя эти примеры и свидетельствуют о вмешательстве КНР, правительство Сингапура прямо не упоминает Пекин в связи с делом Чана. "Сингапур обращается с Китаем очень осторожно, стараясь не выставлять его в негативном свете. Но то, что об этом кейсе заговорили государственные СМИ, сигнализирует, что китайское вмешательство в дела страны, если оно существовало, воспринимается сингапурскими властями как нежелательное", - сказал он.

Международные связи и иностранное вмешательство

Международные СМИ, работающие в Сингапуре, также находятся под угрозой закона об иностранном вмешательстве. Ранее правительство уверяло, что FICA не будет применяться к иностранным журналистам, частным лицам или изданиям, публикующим материалы о сингапурской политике, но критики утверждают, что закон дает местным властям полномочия преследовать диссидентов или, по крайней мере, способствовать распространению самоцензуры.

В мировом рейтинге свободы прессы "Репортеров без границ" за 2023 год Сингапур занимает 129-е место из 180. "Я думаю, что закон, скорее всего, заставит замолчать людей, у которых есть основания быть более критичными по определенным вопросам", - говорит Чонг.

Эксперт отмечает, что формулировки закона довольно "расплывчатые", а это значит, что его действие может быть сдерживающим фактором для тех, кто хотел бы выступить с критикой или призвать к изменениям в сингапурской политике. "Это касается не только иностранцев в Сингапуре. Это затронет и гражданское общество. У жителей такой страны, как Сингапур, много связей за границей. В каком случае можно говорить об иностранном вмешательстве? Думаю, что с помощью закона людей пытаются заставить быть более осторожными и следить за тем, что они делают", - предположил Чонг.

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