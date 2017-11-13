 В российском плену - как родители украинского военного ищут своего сына. Европа в фокусе | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 12.08.2022

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В российском плену - как родители украинского военного ищут своего сына. Европа в фокусе

Также в программе: Как живут афганские беженцы год спустя после прихода талибов к власти. Страшная жара в Афинах: что делать?

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