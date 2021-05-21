 В России запретили неонацистское движение ″Белая сила″ | Новости из Германии о России | DW | 21.05.2021

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Россия

В России запретили неонацистское движение "Белая сила"

Верховный суд РФ признал международное движение NS-WP террористическим. Члены группировки совершили целый ряд жестоких убийств и других преступлений.

Неонацисты среди футбольных болельщиков в России (фото из архива)

Неонацисты среди футбольных болельщиков в России (фото из архива)

В России запрещена международная неонацистская группировка NS-WP ("Белая сила"), члены которой совершили целый ряд жестоких убийств и других преступлений. Верховный суд РФ в пятницу, 21 мая, удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о признании этой группировки террористической.

"Верховный суд удовлетворил административное исковое требование Генеральной прокуратуры, признал международное движение Национал-социалистическое движение "Белая сила" (NS/WP) террористической организацией и запретил ему действовать на территории Российской Федерации", - сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Жестокие убийства

В 2014 году девять участников "Белой силы" были приговорены в России к длительным срокам лишения свободы за серию преступлений, среди которых был теракт. В период с 2009 по 2010 годы члены группировки убили гражданина Гвинеи-Бисау и засняли свои действия на видео, которое впоследствии выложили в интернет.

Осужденные также сожгли двух бездомных женщин, спавших в заброшенном автомобиле, и убили нескольких мужчин, которые вели асоциальный образ жизни. Для совершения преступлений неонацисты, как правило, использовали холодное оружие, нанося жертвам десятки ножевых ранений.

Участники группировки были также признаны виновными в поджоге храма, строительного крана, а также в подрыве с помощью самодельного устройства остановки общественного транспорта. Последнее преступление было квалифицировано как теракт.

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    Автор: Марина Барановская


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