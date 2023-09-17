В России умер поэт-песенник Николай Добронравов

Известный поэт, супруг композитора Александры Пахмутовой скончался в возрасте 94 лет. В 2020 году Добронравов и Пахмутова перенесли коронавирус.

В России в возрасте 94 лет умер известный поэт-песенник Николай Добронравов - супруг также известного композитора Александры Пахмутовой, сообщили певец Николай Басков и "Экспресс-газета" в воскресенье, 17 сентября.

"Только что узнал - не стало Николая Николаевича Добронравова", - написал Басков на своей странице в Instagram. В сообщении "Экспресс-газеты" говорится, что Добронравов умер "после тяжелой и продолжительной болезни".

В декабре 2020 года у поэта и его супруги обнаружили коронавирус. Их госпитализировали, из больницы Добронравова и Пахмутову были выписаны в январе 2021 года.

Жизненный и творческий путь Николая Добронравова

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а в 1952 году - Московский городской педагогический институт имени Потемкина.

В 1956 году Добронравов женился на Александре Пахмутовой, с которой прожил всю дальнейшую жизнь и которая написала музыку на многие его стихи. Добронравову и Пахмутовой принадлежат такие известные советские песни, как "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Трус не играет в хоккей", "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Как молоды мы были", "Надежда", "Нежность", "Старый клен". Они написали прощальную песню для церемонии закрытия Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва".

Кроме Пахмутовой, музыку к песням на стихи Добронравова писали и другие известные советские композиторы, в том числе Микаэл Таривердиев, Полад Бюль-Бюль Оглы, Евгений Мартынов. Его песни исполняли популярные советские певцы - Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Георг Отс и многие другие.

Роли Николая Добронравова в кино

Добронравов снялся в эпизодических ролях в двух фильмах - "Спортивная честь" (1951, в титрах не указан) и "Возвращение Василия Бортникова" (1953).

Николай Добронравов был почетным профессором МГУ, обладателем целого ряда государственных наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, ордена Трудового Красного Знамени и Знака Почета.

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