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Разбитая российская бронетехника в Харьковской областиФото: Press service of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine via REUTERS
ПолитикаРоссия

В России сменили командующего Западного военного округа

Сергей Куприков
5 мин. назад

Генерал-лейтенант Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа, сменив генерал-полковника Александра Журавлева.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-smenili-komanduusego-zapadnogo-voennogo-okruga/a-63322857

Генерал-лейтенант Роман Бердников возглавил командование Западного военного округа (ЗВО), ранее округом руководил генерал-полковник Александр Журавлев, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Информацию о смене командующего ЗВО подтвердил также в понедельник, 3 октября, знакомый с кадровыми перестановками источник РБК. При этом кадровая ротация была осуществлена еще 28 сентября. 

Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, затем командовал группировкой российских войск в Сирии.

Войска ЗВО не смогли сдержать наступление ВСУ

Журавлев также командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии в 2016–2018 годах. Руководителем сил Западного военного округа он стал осенью 2018 года.

В ходе российского вторжения в Украину войска Западного округа участвовали в боях в Харьковской области. В сентябре украинские войска провели успешное контрнаступление в регионе и смогли освободить большую часть захваченной территории.

По информации журналиста Сергея Мардана, Журавлев будет преподавать в Академии Генштаба.

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