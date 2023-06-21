  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В РФ признали нежелательным Всемирный фонд дикой природы

Виталий Кропман
12 ч. назад

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что природоохранная и экопросветительская деятельность фонда используется в качестве прикрытия для реализации проектов, формирующих угрозы безопасности РФ в экономической сфере.

https://p.dw.com/p/4StzI
Здание генпрокуратуры РФ в Москве
Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova

Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности Всемирного фонда дикой природы (WWF) нежелательной в России. Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как указывается в заявлении, в Генпрокуратуре пришли к выводу, что природоохранная и экопросветительская деятельность фонда "используется "WWF" в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере". В частности, утверждает ведомство, "под предлогом сохранения окружающей среды "WWF" ведется деятельность, направленная на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США".

Кроме того, WWF отслеживает работу крупных российских предприятий, занятых в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, а также занимающихся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов. В их отношении фонд сформировал сеть подконтрольных экологических некоммерческих организаций для сбора информации об экологической обстановке в регионах России и "подготовке "независимых" оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития РФ",  говорится в сообщении.

Иноагент помогает иноагентам

Генпрокуратура РФ также поставила в вину WWF то, что фонд, 10 марта внесенный российским Минюстом в список "иноагентов", оказывал "материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов ("Друзья Балтики", "Экологическая вахта Сахалина" и др.), члены которых привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений в связи с принятием участия в несогласованных массовых мероприятиях протестного характера". По мнению надзорного ведомства, это свидетельствует о вмешательстве Всемирного фонда дикой природы "во внутренние дела Российской Федерации".

Цель  - сохранение биологического разнообразия Земли

Созданный в апреле 1961 года Всемирный фонд дикой природы - крупнейшая в мире независимая природоохранная организация более чем с 5 млн сторонников, работающая в более чем 100 странах, поддерживающая около 1300 природоохранных проектов во всём мире. Основной целью фонда, штаб-квартира которого находится в Швейцарии, является сохранение биологического разнообразияЗемли.

Смотрите также:

В РФ ввозят радиоактивные отходы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Погодные катаклизмы - 2021: наводнение в Германии, пожары в России и США (15.07.2021)

Погодные катаклизмы - 2021: наводнение в Германии, пожары в России и США (15.07.2021)

Середина лета 2021 года отмечена природными аномалиями. Лесные пожары уже несколько недель бушуют в США и России. А вот на запад Германии обрушились ливни, которые привели к наводнениям с человеческими жертвами.
Общество15 июля 2021 г.01:52 мин.
external

Таяние нефтедолларов, или Чем потепление угрожает России (11.12.2015)

Таяние нефтедолларов, или Чем потепление угрожает России (11.12.2015)

Будущее российской нефтегазовой промышленности напрямую зависит от потепления климата, говорят ученые. Из-за повышения температуры страдает инфраструктура в Сибири. На ремонт уходят миллиарды долларов.
Природа и окружающая среда11 декабря 2015 г.02:18 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенный дом и сгоревшие автомобили в Кривом Роге после российского обстрела 13 июня

Ночь на 22 июня: Россия вновь обстреливает Украину ракетами

Конфликты5 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Символ трансгендерности на демонстрации в Кракове

Транслюди в России - в опасности. Интервью с экспертом

Транслюди в России - в опасности. Интервью с экспертом

Культура14 ч. назад
Projekt "Belarusisches Berlin"

Где в Берлине появились белорусские места после 2020 года

Где в Берлине появились белорусские места после 2020 года

История19 ч. назад
Нефтегазовая буровая платформа Petromar Central австрийской компании OMV в Черном море у берегов Румынии

Австрийская OMV сделает Румынию лидером добычи газа в ЕС

Австрийская OMV сделает Румынию лидером добычи газа в ЕС

Экономика и бизнес12 ч. назад
Президент ФРГ Штайнмайер и президент РК Касым-Жомарт Токаев

Визит президента ФРГ в Казахстан. Правозащитники довольны

Визит президента ФРГ в Казахстан. Правозащитники довольны

Политика13 ч. назад
Военный отдыхает в Центре психического здоровья и реабилитации ветеранов войны "Лесная поляна", май 2023 года

Невидимые раны. Психологическая реабилитация военных Украины

Невидимые раны. Психологическая реабилитация военных Украины

Здоровье21 июня 2023 г.
Испытание ядерного оружия

482-й день войны: Угрозу ядерного удара считают реальной

482-й день войны: Угрозу ядерного удара считают реальной

Политика20 июня 2023 г.
На главную страницу