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Разрушенный дом в провинции КахраманмарашФото: Omer Yasin Ergin/AA/picture alliance
КатастрофыТурция

Землетрясение в Турции и Сирии: погибли более 600 человек

Даниил Сотников
2 мин. назад

Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях и соседних странах, в Турции разрушены десятки домов, число погибших продолжает расти.

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В результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии погибли более 600 человек. Число жертв катастрофы в Турции превысило 280 человек, пострадали свыше 2000, сообщил в понедельник, 6 февраля, вице-президент страны Фуат Октай. По его словам, в разных городах Турции разрушены либо повреждены как минимум 1710 зданий

Власти Сирии зарегистрировали не менее 230 погибших и более 600 раненых, заявило сирийское министерство здравоохранения. В свою очередь благотворительная организация SAMS, которая работает в регионах, контролируемых повстанцами, сообщила более чем о 100 погибших на этих территориях.

Землетрясение магнитудой 7,4

По данным Afad, эпицентром землетрясения магнитудой 7,4 около 4 утра по местному времени стала турецкая провинция Кахраманмараш близ границы с Сирией. Еще одно землетрясениемагнитудой 6,6 спустя короткое время зафиксировано в провинции Газиантеп. Подземные толчки затем в течение получаса ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае. Как отмечает телеканал Al Arabiya, землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.

Еще более 42 толчков

Позже произошли еще более 42 толчков (афтершоков), магнитуда самого сильного из них составила 6,6. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Турции: Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе - а также в Сирии, Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.

Власти Турции объявили самый высокий уровень тревоги. "В стране объявлен самый высокий уровень тревоги четвертой степени. Мы совместно с Управлением по чрезвычайным ситуациям направили спасателей в регионы", - заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

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