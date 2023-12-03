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В Петербурге силовики сорвали "Лимоновские чтения"

Лиза Ламбрехт
3 декабря 2023 г.

Как заявили организаторы, "Лимоновские чтения" проводились в поддержку войны России против Украины. Несколько участников были задержаны.

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Эдуард Лимонов (фото из архива)
Эдуард Лимонов (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa

В Санкт-Петербурге полицейские прервали "Лимоновские чтения", проходившие в клубе "Ионотека" вечером в субботу, 2 декабря. По словам организаторов концерта, посвященного памяти писателя и политического активиста Эдуарда Лимонова, мероприятие было "патриотическим" и на нем читали стихи в поддержку войны России против Украины.

Полицейские поднялись на сцену, выключили звук и сорвали баннер "Киев капут", утверждает Telegram-канал "Ленингриб", связанный с активистами созданной Лимоновым и впоследствии запрещенной Национал-большевистской партии. Канал ссылается на организатора концерта - координатора незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Андрея Дмитриева.

Еще один связанный с нацболами Telegram-канал "Национальная правозащита" сообщил, что восемь человек были задержаны. Четырех из них отпустили после проверки документов, остальных освободили только в воскресенье, 3 декабря. Сообщается, что нацболов Андрея Песоцкого, Кирилла Травкина и Станислава Бубенчикова обвинили в мелком хулиганстве и оштрафовали на 500 рублей.

По данным СМИ, среди выступавших на "Лимоновских чтениях" были рэперы Шокк, ранее поддержавший полномасшабное вторжение РФ в Украину, и Рич, который прошлой осенью выступал на Красной площади на концерте в честь российской аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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