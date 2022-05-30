В Непале обнаружены тела 15 пассажиров разбившегося самолета

На месте крушения пассажирского самолета DHC-6-300 Twin Otter авиакомпании Tara Air, который разбился в Гималаях накануне, обнаружены тела 15 человек, сообщило в понедельник, 30 мая, агентство dpa со ссылкой на спасателей. Спасательные работы продолжаются.

На борту самолета находились 19 пассажиров и 3 члена экипажа: два гражданина Германии, четыре индийца и 16 непальцев. Шанс найти выживших минимален, сообщили местные власти.

Связь с бортом пропала 29 мая около 10.00 по местному времени. Самолет летел из населенного пункта Покхара - популярного туристического направления и отправной точки для многих трекинговых туров примерно в 200 км к западу от Катманду - в Джомсом в Гималаях. Самолет потерпел крушение за пять минут до окончания 20-минутного рейса. Его обломки были обнаружены на высоте 4000 метров в предгорьях Гималаев в районе Мустанг на севере страны.

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