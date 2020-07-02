 В Москве заочно арестовали россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2020

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Россия

В Москве заочно арестовали россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле

В рамках дела Яэль Ильински также прошел обыск в московской квартире галериста Гельмана. Суд постановил, что они якобы проживают вместе, хотя Ильински живет в Израиле, а Гельман - в Черногории.

На голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ (фото из архива)

На голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ (фото из архива)

Черемушкинский cуд в Москве в четверг, 27 августа, заочно арестовал гражданку России Юлию Ильинскую (Яэль Ильински), у которой имеется также израильское гражданство. В Израиле она смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Случай с Ильинской стал первым уголовным делом о нарушениях на голосовании об изменениях в Основном законе РФ.
Кроме того Черемушкинский суд разрешил провести обыск в московской квартире галериста Марата Гельмана, сочтя что Ильински "фактически проживает" в квартире на Остоженке с отцом своего ребенка Гельманом. Сам Марат Гельман заявил, что живет в Черногории с женой и тремя детьми, а Ильинская никогда не была его женой. Во время обыска из квартиры Гельмана ничего не изъяли.

Яэль Ильински проживает в Израиле, 28 июня на своей странице в Facebook она рассказала, что в Израиле ей удалось трижды получить бюллетени для голосования по поправкам к Конституции РФ: один - на участке в посольстве РФ в Тель-Авиве, второй - в российском генконсульстве в Хайфе, третий - дистанционным способом. Спустя несколько дней Следственный комитет РФ возбудил против нее уголовное дело. Ильински - не единственная, кто в этом случае сумел проголосовать более одного раза. Так, журналист телеканала "Дождь" Павел Лобков дважды принял участие в голосовании.

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Конституцию изменили: Путин может остаться президентом до 2036 года

Контекст

Голосование по поправкам: план фальсификаций перевыполнен?

Аналитики отмечают статистические аномалии на голосовании по поправкам, причиной которых могли стать массовые фальсификации. Похоже, организаторы процедуры перестарались, считает Сергей Елкин.  

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Немецкие эксперты о голосовании по поправкам в Конституцию РФ  

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