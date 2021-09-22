В Москве общественный штаб сверит итоги онлайн-голосования

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поручил своей технической группе перепроверить все голоса, полученные от избирателей столицы в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом в среду, 22 сентября, сообщил руководитель штаба, заместитель председателя общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По его словам, предложено также "выложить все графики и элементы по электронному голосованию в открытый доступ", в том числе на сайт штаба и в соцсети.
"Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете", - цитирует Венедиктова "Интерфакс".
Пересчет не будет иметь юридической силы
Специально для этих целей будет создана группа общественного аудита электронного голосования. Ее возглавит Григорий Мельконьянц - сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос", которое вело независимое наблюдение за выборами в РФ.
Вместе с тем Венедиктов признал, что пересчет результатов электронного голосования не будет иметь юридической силы. "Штаб не вправе принимать решение о пересчете, это сверка. Сверка для того, чтобы подтвердить или не подтвердить подозрения (о неверном подсчете - Ред.). Это - одна маленькая часть, впереди - большая работа", - отметил он.
Представители КПРФ: сверка "ничего не даст"
Член технической рабочей группы Департамента информационных технологий Москвы по электронному голосованию Евгений Федин в свою очередь уточнил, что пересчет ДЭГ должен быть осуществлен до 27 сентября.
Между тем представители КПРФ уже заявили, что перепроверка "ничего не даст", приводит их слова издание Znak.com.
Онлайн-голосование в Москве
В Москве онлайн-голосование проходило на платформе, разработанной мэрией, тогда как еще шесть регионов голосовали через другую систему. После завершения голосования оказалось, что в ряде одномандатных округов кандидаты в Госдуму от парламентской оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования, констатирует "Интерфакс". Кроме того, вопросы возникли к серьезной задержке публикации итогов ДЭГ.
На выборах в Госдуму в Москве во всех одномандатных округах победили кандидаты, которых до этого поддержал мэр города Сергей Собянин.
Официальный результат "Единой России" - 49,82 процента
Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) завершила обработку 100 процентов итоговых протоколов по выборам депутатов в Государственную думу России. Согласно опубликованным материалам, по партийным спискам победила "Единая Россия", которая получила 49,82 процента голосов избирателей, участвовавших в выборах. Кроме нее в новый состав Думы проходят четыре партии: КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%).
По данным ЦИК, "Единая Россия" сформирует в нижней палате российского парламента конституционное большинство. Единороссы получат примерно 112 депутатских мандатов по партийным спискам, еще 198 представителей партии проходят по одномандатным округам. По одномандатным округам в Госдуме, кроме "Единой России", будут представлены еще шесть партий: КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР, "Родина", Партия роста и "Гражданская платформа".
"Выборы в атмосфере запугивания"
Европейский Союз раскритиковал ход выборов в России, подчеркнув, что они "прошли в атмосфере запугивания критических и независимых голосов" и "без заслуживающего доверия международного наблюдения".
Однозначно негативно оценили эти выборы США и Великобритания. Перед выборами Минюст РФ внес движение "Голос" в новый реестр незарегистрированных организаций-"иноагентов".
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Автор: Сергей Елкин