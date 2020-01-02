В Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры

Могила украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене пострадала от рук вандалов. Об этом вечером в воскресенье, 7 марта, сообщил на своей странице в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
В своем микроблоге он выложил фото, на котором видны несколько красных пластиковых канистр, сложенных в кучу у надгробия. По словам дипломата, могилу националиста "облили неизвестным веществом". Мельник призвал полицию найти и наказать виновных. "Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - написал Мельник, не уточнив, однако, кого именно он имеет в виду.
Степан Бандера был убит в Мюнхене 15 октября 1959 года. В Украине отношение к его личности до сегодняшнего дня неоднозначное. Националисты считают его героем и проводят ежегодно в день его рождения факельные шествия по улицам Киева.
Во Львовской области 2019 год был провозглашен годом Степана Бандеры, несмотря на то что, как писало тогда украинское онлайн-издание liga.net, посол Израиля в стране Джоэл Лион резко осудил эту инициативу. "Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - подчеркнул тогда израильский дипломат. Джоэл Лион призвал украинцев не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и "ни в коем случае не отмечать их посредством чествования их исполнителей".
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Автор: Григорий Аросев, Александр Савицкий, Киев