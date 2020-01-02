 В Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры | Новости из Германии о Германии | DW | 07.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Мюнхене осквернили могилу Степана Бандеры

Неизвестные облили могилу Степана Бандеры жидкостью и сложили у надгробия пластиковые канистры. Посол Украины в Германии призвал полицию расследовать инцидент.

Могила Степана Бандеры в Мюнхене, фото из архива

Могила Степана Бандеры в Мюнхене, фото из архива

Могила украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене пострадала от рук вандалов. Об этом вечером в воскресенье, 7 марта, сообщил на своей странице в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

В своем микроблоге он выложил фото, на котором видны несколько красных пластиковых канистр, сложенных в кучу у надгробия. По словам дипломата, могилу националиста "облили неизвестным веществом". Мельник призвал полицию найти и наказать виновных. "Какой стыд, что демонизацией Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - написал Мельник, не уточнив, однако, кого именно он имеет в виду.

Степан Бандера был убит в Мюнхене 15 октября 1959 года. В Украине отношение к его личности до сегодняшнего дня неоднозначное. Националисты считают его героем и проводят ежегодно в день его рождения факельные шествия по улицам Киева.

Во Львовской области 2019 год был провозглашен годом Степана Бандеры, несмотря на то что, как писало тогда украинское онлайн-издание liga.net, посол Израиля в стране Джоэл Лион резко осудил эту инициативу. "Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно участвовал в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - подчеркнул тогда израильский дипломат. Джоэл Лион призвал украинцев не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и "ни в коем случае не отмечать их посредством чествования их исполнителей".

Смотрите также:

  • Участники шествия 9 мая в Киеве проходят сквозь строй военных с флагами Украины

    Девятое мая в Киеве

    "Никто не забыт, ничто не забыто" в Киеве

    9 мая в Киеве прошло шествие "Никто не забыт, ничто не забыто", которое считается неформальным аналогом российского "Бессмертного полка". На фото: участники шествия проходят сквозь строй военных с флагами Украины.

  • Ukraine Siegestag Demo in Kiew (DW/O. Sawytskyi)

    Девятое мая в Киеве

    Без запрещенной символики

    Украинские власти, согласно закону о декоммунизации, запретили использовать на шествии в Киеве советскую символику и георгиевские ленты. Охранники пропускали только тех, кто согласился снять "антиукраинскую атрибутику".

  • Организатор акции от Совета ветеранов призывает сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации

    Девятое мая в Киеве

    "На провокации не поддаваться"

    Полиция немедленно задерживала и выводила из колонны тех, кто все же проносил запрещенную символику. На фото: организатор акции от Совета ветеранов призывает "сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации".

  • Участники шествия в Киеве 9 мая направляются от места сбора

    Девятое мая в Киеве

    "Ганьба" против "Катюши"

    Активисты националистических организаций, пытавшиеся помешать колонне, скандировали "гньба" ("позор") и патриотические лозунги. В ответ участники шествия пели "Катюшу". На фото: участники направляются от места сбора.

  • Националисты с портретами Степана Бандеры

    Девятое мая в Киеве

    C изображением Степана Бандеры

    Национальная гвардия отделила активистов Организации украинских националистов (ОУН) от участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто". Националисты стояли с транспорантами с изображением лидера ОУН Степана Бандеры.

  • Участники шествия и полиция в дыму

    Девятое мая в Киеве

    "Фашизм не пройдет"

    Заблокированные в своей штаб-квартире украинские националисты из окна забросали колонну, которая проходила мимо, дымовыми шашками. В ответ участники шествия выкрикивали: "Фашизм не пройдет".

  • Участники шествия в Киеве в парке Славы у могилы Неизвестного солдата

    Девятое мая в Киеве

    Аплодисменты в парке Славы

    У стеллы в парке Славы у могилы Неизвестного солдата участников шествия встретили аплодисментами и песнями "Катюша" и "Вставай страна огромная".

  • Красный флаг в руках участников акции 9 мая в Киеве

    Девятое мая в Киеве

    Запрещенный декоммунизацией красный флаг

    В ходе акции в Киеве удалось поднять красный флаг, попавший на Украине под запрет согласно закону о декоммунизации. У стеллы в парке Славы произошла небольшая потасовка с националистами. Ее участники "обменивались" лозунгами: "Слава Украине!" - "Фашизм не пройдет!". Полиция задержала несколько человек.

  • Парень в камуфляже с красным маком на груди и девушка, раздающая красные маки

    Девятое мая в Киеве

    С красными маками на груди

    После завершения шествия 9 мая к обелиску Славы бесконечным потоком еще долго шли жители украинской столицы. У многих на одежде были красные маки - символ Дня памяти и примирения, отмечаемого 8 мая по указу президента Порошенко, а в руках - красные гвоздики, в советское время по традиции возлагаемые к памятникам в День Победы.

    Автор: Григорий Аросев, Александр Савицкий, Киев


Смотреть видео 20:46

Украинские связи немецких неонацистов: что известно правительству Германии. DW Новости (25.02.2021)

Контекст

В ряде городов Украины почтили память Степана Бандеры

1 января в нескольких городах Украины состоялись факельные шествия и митинги по случаю 101-й годовщины со дня рождения руководителя Организации украинских националистов и воинов ОУН-УПА Степана Бандеры.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Националисты устроили провокации на выборах в Госдуму в Киеве (18.09.2016)  

Праворадикалы протестуют в Киеве (30.03.2014)  

Также по теме

Stepan Bandera Birthday In Kiew Ukraine

Послы Польши и Израиля осудили чествование Степана Бандеры в Украине 02.01.2020

Главы польской и израильской дипмиссий в Киеве назвали "оскорблением" чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки.

Реклама

Самые читаемые

Фильм, который не покажут в Беларуси Лукашенко  

Что нужно знать о "пфайзеровской" вакцине из Германии (фотогалерея)  

Биткоин, блокчейн, майнинг: как все это работает? (фотогалерея)  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно