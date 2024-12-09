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Член партии консерваторов Литвы заподозрен в шпионаже на РФ

Даниил Сотников
9 декабря 2024 г.

Подозреваемый мог иметь доступ к руководству партии, высокопоставленным чиновникам и министрам, считают литовские власти.

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Флаг Литвы
Флаг ЛитвыФото: Richard Wareham/IMAGO

Генеральная прокуратура Литвы завершила предварительное расследование дела о шпионаже в пользу России члена консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". Об этом сообщил в понедельник, 9 декабря портал Delfi со ссылкой заявление старшего прокурора Департамента расследований организованной преступности и коррупции Артураса Урбялиса.

"Предварительное расследование было начато в январе этого года после выявления лица, которое, по мнению спецслужб, было завербовано и предоставляло информацию российскому ГРУ, сотрудничало с этой разведывательной организацией", - рассказал Урбялис, добавив, что предварительное расследование было "одним из самых сложных".

"Гражданину передавались задания по наблюдению как за политическим полем, так и за нашей подготовкой к обороне, встречам НАТО, то есть вся возможная разведка как политической, так и экономической (информации. - Ред.)", - сказал прокурор. Литовские власти предполагают, что подозреваемый работал по программе агентурной сети.

По данным прокуратуры, российское ГРУ договорилось с подозреваемым о тайном сотрудничестве еще до 2018 года, пишет Delfi. При этом подозреваемый собирал не секретную информацию, "но представляющую интерес и значимость для России", рассказали в ведомстве. Прокуратура не разглашает имя подозреваемого, дело еще не передано в суд.

Партия была одним из лидеров коалиции

"Я считаю, что речь идет о периоде, когда партия была одной из лидеров коалиции и находилась у власти. Очевидно, что он мог иметь доступ к руководителям и государственным чиновникам, участвующим в деятельности партии, и нельзя исключать возможности, что даже к главам правительства и министрам", - предположил Артурас Урбялис.

В партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" порталу LRT заявили, что новость стала для них неожиданностью. Временная председатель партии Радвиле Моркунайте-Микуленене сообщила, что от правоохранительных органов не поступало сигналов о возможном случае шпионажа внутри партии.

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