В Льеже хулиганы устроили беспорядки в центре города

В бельгийском городе Льеже начавшаяся мирно демонстрация движения Black Lives Matter в субботу, 13 марта, вылилась в массовые беспорядки, после того как агрессивно настроенные молодые люди начали забрасывать камнями полицейский участок и полицейские машины.

Поводом для проведения демонстрации стали обвинения полицейских в расизме со стороны женщины, задержанной ими 8 марта. Как сообщает пресс-служба полиции, около 200 агрессивно настроенных молодых людей присоединились 13 марта к мирной демонстрации BLM в Льеже. Вскоре после этого они снова отделились от нее и направились в центр города, который и принялись громить.

По данным полиции, зачинщики беспорядков являются хулиганами, которые, как правило присутствуют на большинстве протестных акций, быстро перемещаются малыми группами и подстрекают участников мирных демонстраций к вандализму и столкновениям с полицией.

В центре Льежа хулиганы забросали камнями полицейских, сбив одного из них с мотоцикла. Беспорядки продолжались до самого вечера, в связи с чем полиция призвала жителей города избегать посещения центра, а мэр Льежа дал распоряжение закрыть расположенные в зоне беспорядков магазины.

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