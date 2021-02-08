В Латвии запретили вещание телеканала "Россия-РТР" на год

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) запретил ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" в Латвии сроком на один год. Об этом совет сообщил в понедельник, 8 февраля. "Решение принято в связи с выявлением четырех серьезных нарушений законодательства, связанных с возбуждением ненависти, подстрекательством к насилию и провокацией военного конфликта", - пояснил NEPLP.
Председатель совета Ивар Аболиньш подчеркнул, что власти Латвии "защищали, защищают и будут защищать свое информационное пространство".
МИД РФ назвал решение латвийского регулятора в отношении российского телеканала предвзятым и политически ангажированным". "Призываем профильные международные организации и правозащитное сообщество должным образом отреагировать на репрессивную политику Латвии в области медиарегулирования, а также двойные стандарты в обеспечении прав иностранных медиа и собственных граждан", - говорится в заявлении российского ведомства.
Нарушения в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут"
В конце января стало известно, что вещание телеканала "Россия-РТР" приостановлено на три месяца после того, как NEPLP зафиксировал ряд нарушений в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут", посвященных Украине. "Подстрекательские высказывания и разжигание войны со стороны кремлевской пропаганды недопустимы на территории Латвии", - заявил Иварс Аболиньш.
В совете отметили, что также проинформируют о своем решении органы по вещанию Швеции и Евросоюза, поскольку телеканал "Россия РТР" зарегистрирован в Швеции. В ВГТРК в ответ назвали это решение "попыткой цензуры".
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ уже приостанавливал вещание телеканала "РТР-Планета": на полгода в 2016 году и на три месяца в 2014 году из-за разжигания вражды.
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Автор: Ральф Бозен, Александра Елкина