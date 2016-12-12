 В Китае разбился пассажирский самолет авиакомпании China Eastern | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2022

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Мир

В Китае разбился пассажирский самолет авиакомпании China Eastern

Самолет Boeing 737, на борту которого находились 133 человека, разбился в горах Гуанси-Чжуанского автономного района КНР.

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines

Самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines

На юго-западе Китая потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 133 человека. Трагедия произошла в сельской местности неподалеку от города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР, сообщил государственный телеканал CCTV.

Число возможных погибших в результате авиакатастрофы неизвестно. На место происшествия отправлены спасательные группы. Причина крушения авиалайнера пока не установлена.

Самолет следовал по маршруту Куньмин - Гуанчжоу.

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    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


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