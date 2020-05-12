 В Канаде задержан обвиняемый в домогательствах миллиардер | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.12.2020

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Мир

В Канаде задержан обвиняемый в домогательствах миллиардер

79-летнего модного магната Питера Найгарда обвиняют в десятках преступлений. На протяжении 25 лет он насиловал и эксплуатировал женщин, в том числе и несовершеннолетних.

Петер Найгард

Петер Найгард

79-летний финско-канадский миллиардер Питер Найгард был задержан в Канаде по запросу США, где его обвиняют в домогательствах и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Соответствующая информация появилась во вторник, 15 декабря, на сайте Министерства юстиции США. Его жертвами могли стать десятки человек, а преступления совершались в США, Канаде и на Багамских островах.

В течение 25 лет, с 1995 по 2020 годы, Найгард использовал ресурсы своей компании Nygard Group для сексуальной эксплуатации женщин, в том числе не достигших совершеннолетия, говорится в обвинительном заключении. Найгард выбирал девушек из неблагополучных семей, контролировал их с помощью угроз и ложных карьерных обещаний, а также ограничивал их в возможности перемещения. Кроме того, его обвиняют в изнасиловании своих жертв и принуждению к употреблению наркотиков.

Родившийся в Хельсинки Найгард основал в Канаде компанию по производству спортивной одежды в 1967 году, а уже в 1978 году она вышла на американский рынок. В 2020 году компания фактически прекратила существование из-за обвинений Найгарда в изнасилованиях, сам он был признан банкротом.

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  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

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    Парламент и Минобороны Великобритании

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  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

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    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

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    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

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    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


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