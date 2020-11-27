 В Иране убит известный физик-ядерщик | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.11.2020

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Мир

В Иране убит известный физик-ядерщик

63-летний Мохсен Фахризаде считался экспертом в области производства ракет. Противники иранской ядерной программы подозревали его в секретной разработке ядерного оружия

На месте нападения на физика Мохсена Фахризаде

На месте нападения на физика Мохсена Фахризаде

В Иране убит глава отдела исследований и инноваций при Минобороны страны физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Ведомство сообщило об этом в пятницу, 27 ноября, подтвердив тем самым появившиеся ранее в тот же день сообщения СМИ. По информации Минобороны, в пригороде Тегерана на Фахризаде, находившегося за рулем своей машины, напали "вооруженные террористы". После покушения физик скончался в больнице.

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде

63-летний Фахризаде быыл одним из крупнейших иранских специалистов в области производства ракет. Противники иранской ядерной программы подозревали Фахризаде в секретной разработке ядерного оружия. Иранское информагентство Fars сообщило, что израильские спецслужбы на протяжении многих лет пытались ликвидировать ученого.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал международное сообщество осудить убийство физика и возложил ответственность за него на Израиль. По словам Зарифа, на это указывают некие "весомые сведения".

Иранская ядерная программа

Иран с 1958 года является членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1963 году страна присоединилась к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. США и ряд других государств на протяжении последнего десятилетия подозревают Исламскую Республику в разработке ядерного оружия. В связи с этим в отношении Тегерана введены санкции. В последнее время на объектах атомной инфраструктуры Ирана участились аварии, местные власти объясняют их саботажем.

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    Автор: Наталья Позднякова


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