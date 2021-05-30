В Иране француз предстанет перед судом по обвинению в шпионаже

Гражданин Франции Бенжамен Бриер, находящийся под стражей в Иране с мая 2020 года, предстанет перед судом по обвинению в "шпионаже" и "пропаганде". Бриер обвиняется в том, что он фотографировал с помощью дрона "запрещенные районы" в одном из иранских заповедников, сообщил адвокат Саид Дегхан в интервью агентству AFP в воскресенье, 30 мая.

Бриер также обвиняется в "пропаганде", поскольку в социальных сетях задал вопрос, почему в Иране ношение женского головного платка является обязательным, а в других мусульманских странах женщинам предоставляется право выбора.

В настоящее время прокуратура готовит текст обвинительного заключения. Шпионаж карается в Иране смертной казнью, а "пропаганда против системы" - лишением свободы на срок до одного года.

Открытое письмо Макрону

Бриер вместе с сестрой Бландин в 2018 году приехал в Иран в качестве туриста и до задержания в мае прошлого года ездил по стране в автофургоне для кемпинга. В настоящее время он содержится в Мешхеде на северо-востоке Ирана.

Бландин Бриер недавно обнародовала во французской печати открытое письмо президенту Эмманюэлю Макрону, в котором призвала его добиться освобождения брата. По ее словам, Бенжамена Бриера арестовали без всякого повода и превратили его в "инструмент для переговоров", находящийся вне его контроля.

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