 В Хабаровске арестовали самого богатого депутата России | Новости из Германии о России | DW | 01.03.2021

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Россия

В Хабаровске арестовали самого богатого депутата России

Арестованный в Хабаровске депутат Дмитрий Пашов - владелец крабодобывающей компании "Монерон", долю в которой в 2020 году пыталась купить Ксения Собчак.

Хабаровск

Хабаровск

Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, которого Forbes в 2019 году назвал самым богатым депутатом России с задекларированным доходом в 6,2 млрд рублей, в понедельник, 1 марта, был арестован в Хабаровске до 26 апреля.

Ни обстоятельства дела, по которому был арестован Пашов, ни официальные причины его задержания на момент публикации материала DW не были известны. В то же время сахалинские СМИ пишут, что задержание и арест Пашова могут быть связаны с делами его партнера, сахалинского бизнесмена Олега Кана, который проживает за границей, находится в международном розыске и обвиняется в организации убийства местного предпринимателя Валерия Пхиденко, совершенного в 2010 году.

Крабодобывающая компания "Монерон"

Дмитрий Пашов является владельцем крупной крабодобывающей компании "Монерон", которая до мая 2020 года находилась в перечнях системообразующих компаний на сайте Минсельхоза и Минэкономразвития, а позже исчезла из этих списков.

Включить компанию "Монерон" в список системообразующих предприятий предлагала член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.

Ксения Собчак и крабовый бизнес

По данным СМИ, Ксения Собчак договорилась о приобретении 40 процентов акций компании "Монерон". Однако 30 марта 2020 года Южно-Сахалинский городской суд запретил налоговой инспекции регистрировать какие-либо сделки по отчуждению долей в этой компании в связи с уголовными делами против сооснователя компании Олега Кана.

В конце сентября 2020 года издание "Ведомости" сообщило, что Ксения Собчак вышла из сделки по покупке крабового бизнеса, после того как ей не удалось зарегистрировать право на долю в компании "Монерон".

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    Автор: Александра Елкина


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Навальный допрашивает Собчак - "Заповедник"

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