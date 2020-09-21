В Хабаровске 13-ю субботу подряд прошла акция в поддержку Фургала

В Хабаровске уже 13-ю субботу подряд состоялась несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Несмотря на холод и дождь, на центральной площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края 3 октября собрались сотни людей.

Протестующие скандировали лозунги в поддержку экс-губернатора и критиковали действия властей. Мэрия Хабаровска заявила, что число участников акции сокращается, оценив его примерно в 500 человек. Представители оппозиции согласились с тем, что акция собрала меньше людей, чем неделю назад, и связали это с плохой погодой, но оценили число участников не менее чем в 1000 человек в начале протестного шествия.

Шествие традиционно началось после митинга. Люди пошли по проезжей части центральных улиц Хабаровска, держа в руках шары, плакаты и транспаранты с изображением Фургала.

Дело Сергея Фургала

О задержании Сергея Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат российской Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

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