 В Хабаровске 13-ю субботу подряд прошла акция в поддержку Фургала | Новости из Германии о России | DW | 03.10.2020

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Россия

В Хабаровске 13-ю субботу подряд прошла акция в поддержку Фургала

На центральной площади города, несмотря на плохую погоду, собрались несколько сотен человек. Помимо лозунгов в защиту бывшего губернатора Хабаровского края, звучала критика в адрес властей.

На акции в поддержку Сергея Фургала (фото из архива)

На акции в поддержку Сергея Фургала (фото из архива)

В Хабаровске уже 13-ю субботу подряд состоялась несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Несмотря на холод и дождь, на центральной площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края 3 октября собрались сотни людей.

Протестующие скандировали лозунги в поддержку экс-губернатора и критиковали действия властей. Мэрия Хабаровска заявила, что число участников акции сокращается, оценив его примерно в 500 человек. Представители оппозиции согласились с тем, что акция собрала меньше людей, чем неделю назад, и связали это с плохой погодой, но оценили число участников не менее чем в 1000 человек в начале протестного шествия.

Шествие традиционно началось после митинга. Люди пошли по проезжей части центральных улиц Хабаровска, держа в руках шары, плакаты и транспаранты с изображением Фургала.

Дело Сергея Фургала

О задержании Сергея Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат российской Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря.

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    Кто такой Сергей Фургал?

    Известный в Хабаровском крае бизнесмен Сергей Фургал пришел в политику в 2005 году, когда был избран в региональный парламент по списку партии ЛДПР. С 2007 по 2018 годы он был депутатом трех созывов Госдумы РФ. В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора края Фургал с большим преимуществом победил представителя "Единой России", действовавшего на тот момент губернатора Вячеслава Шпорта.

  • Задержание Сергея Фургала

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В чем обвиняют Сергея Фургала?

    9 июля 2020 года Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву. Следствие считает, что политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. 20 июля Владимир Путин отстранил Фургала от должности губернатора "в связи с утратой доверия".

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

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    С 11 июля в Хабаровске начались ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой массовой стала первая акция, в которой, по подсчетам некоторых СМИ, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек.

  • Акция протеста в Хабаровске 11 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Фургала домой!"

    Власти попытались не допустить проведения акции 11 июля и под предлогом проведения дезинфекции перекрыли центральную площадь города металлическими ограждениями. Однако протестующие убрали забор и прошли на площадь. В числе митингующих были как молодые люди, так и представители старшего поколения. Собравшиеся скандировали: "Это наш край!", "Свободу Фургалу!", "Уходи, Москва!", "Мы здесь, власть!".

  • Акция протеста во Владивостоке 18 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    К протестам примкнул Владивосток

    Впоследствии к акциям протеста присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. 18 июля во Владивостоке прошла несанкционированная акция в поддержку Фургала, в которой участвовали несколько сотен человек. Митингующие собрались на одной из центральных площадей: по окончании акции протеста ее участники устроили шествие по улицам в сопровождении байкеров.

  • Акция протеста в Харабовске 21 июля

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    "Миша, уходи!"

    20 июля временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен 39-летний депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Многие жители Хабаровска, однако, считают его московским "назначенцем", не подходящим на должность губернатора края. Во время акции протеста 21 июля - в день, когда Дегтярев прилетел в Хабаровск - митингующие выкрикивали лозунги "Миша, уходи!" и "Позор ЛДПР".

  • Участники акций протеста

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    В знак солидарности с Хабаровском

    Очередная несанкционированная акция в Хабаровске состоялась 25 июля. В шествии по улицам города участвовали тысячи человек. Митинговали также во Владивостоке, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Москве, Краснодаре, Якутске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске. Помимо плакатов в поддержку хабаровчан, протестующие держали плакаты с критикой полпреда президента Юрия Трутнева.

  • Юрий Трутнев

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Трутнев как объект критики

    Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск 13 июля. Он раскритиковал работу местных властей и заявил, что в Хабаровском крае было зафиксировано максимальное число заражений коронавирусом на Дальнем Востоке. Вскоре после этого Алексей Навальный опубликовал данные о том, что Трутнев владеет домом в Серебряном бору в Москве стоимостью 2 млрд рублей.

  • Сергей Наумов

    "Мы здесь власть!" Что надо знать о протестах в Хабаровске

    Нападение на Наумова и Низовцева

    24 июля в Хабаровске произошло нападение на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, приехавшего освещать протесты. По его словам, среди причастных к нападению был мужчина, возможно, связанный с Михаилом Дегтяревым. Днем ранее возле своего дома неизвестными был избит ведущий YouTube-канала "Штаб Навального в Хабаровске" Дмитрий Низовцев, который также сообщал в YouTube о протестах.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:43

Хабаровск протестный: что жители города думают о Кремле и Фургале (03.08.2020)

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