В Греции осквернены еврейские кладбища и мемориал жертвам Холокоста

Неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста и два еврейских кладбища в Греции. Так, на мемориал в Салониках нанесена оскорбительная надпись, сообщил Центральный совет еврейских общин в Греции в понедельник, 19 октября. Еще одна оскорбительная надпись появилась на еврейском кладбище в этом же городе. Кроме того, повреждены 4 могилы на еврейском кладбище на острове Родос. Организация назвала осквернителей "сторонниками ограниченности и фанатизма".

МИД Греческой Республики осудил осквернение мемориала в Салониках. Этот "неприемлемый поступок оскорбляет память о наших согражданах и всех жертвах национал-социализма" и "жестоко нарушает ценности демократического греческого общества", говорится в сообщении министерства. Афины продолжат бороться за укрепление толерантности, искоренение нетерпимости и против расизма, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Инциденты произошли спустя несколько недель после решения суда приговорить руководителей и членов ультраправой греческой партии "Золотая заря" ("Хриси Авги") к длительным срокам заключения. Их обвиняли в создании преступной организации, нападениях на людей, убийствах и незаконном обороте оружия. Обвинения было предъявлены почти 70 членам организации, включая 18 бывших депутатов греческого парламента.

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Еврейское кладбище в Вормсе "Малый Иерусалим" на Рейне Вормсское епископство относится к старейшим в Германии. Оно возникло не позже VII века. Строительство первой синагоги по времени совпадает с возведением здесь романского собора. Не исключено, что их строили одни и те же мастера. Епископы призвали евреев селиться в Вормсе, чтобы использовать их торговые связи, наделив определенными привилегиями. Позже эту общину назовут "Малым Иерусалимом".

Еврейское кладбище в Вормсе История общины Особенность вормсской еврейской общины состоит в том, что ее история до прихода к власти национал-социалистов, несмотря на погромы и гонения, надолго никогда не прерывалась (за исключением нескольких очень коротких периодов). Кладбище, на котором до наших дней дошло около 2500 надгробий, сильным разрушениям не подвергалось, хотя отдельные памятники все же исчезали - на соседних стройках.

Еврейское кладбище в Вормсе Тайный ход Часть пропавших когда-то надгробий была найдена позже в средневековом туннеле, прорытом под кладбищем от городской стены в качестве секретного подземного хода на случай осады. Ими был выстлан пол. Еврейская община после обнаружения оскверненных надгробий выразила свой протест по поводу этого вопиющего нарушения покоя усопших, а плиты затем вмонтировали в ограду кладбища.

Еврейское кладбище в Вормсе Из-под земли Надписи на плитах из туннеля и тех надгробиях, которые за много столетий оказались покрытыми землей, сохранились лучше. Они не подвергались воздействию дождя, ветра и зноя, не зарастали мхом. В XIX веке многие старые надгробия, ушедшие под землю, подняли, очистили и установили вновь. В это же время один из членов еврейской общины был избран бургомистром Вормса.

Еврейское кладбище в Вормсе Судьба кладбища Вопрос о том, почему это кладбище не тронули во времена "третьего рейха", до сих пор остается без ответа. Существуют лишь догадки, ничем не подтвержденные. По одной из версий, главари местных национал-социалистов планировали уничтожить кладбище, но получили из Берлина указание ничего не предпринимать до особого распоряжения, которое так и не поступило. Синагога была разрушена в ноябре 1938 года.

Еврейское кладбище в Вормсе Несколько бомб Не исключено, что это древнее кладбище хотел использовать в каких-то своих оккультистских целях Генрих Гиммлер, но эта гипотеза также ничем не подтверждена. Вормс как один из важнейших с исторической точки зрения городов Священной Римской империи явно играл какую-то роль в планах Гиммлера. Кладбище пострадало лишь от нескольких авиабомб, предназначавшихся для соседней ветки железной дороги.

Еврейское кладбище в Вормсе Вид на собор Философ и теоретик сионизма Мартин Бубер, до эмиграции в Швейцарию в 1933 году живший недалеко от Вормса, любил приезжать в этот город. Прогулку начинал с собора, а затем шел на еврейское кладбище. Там он больше всего любил место, откуда открывается живописный вид на собор, особенно - в зимнее время, когда на деревьях нет листвы. Эту панораму сегодня называют его именем: "Martin-Buber-Blick".

Еврейское кладбище в Вормсе Глазами Мартина Бубера "Я останавливаюсь и смотрю сквозь кладбищенский беспорядок на восхитительную гармонию, и мне кажется, будто я поднимаю взгляд от Израиля к Церкви. Здесь внизу нет ни крупицы формы; лишь камни и прах под камнями… Я там стоял, я был связан с прахом и через него - с моими праотцами… Собор - такой, как он есть. Кладбище - такое, как оно есть. Но союз с нами не расторгнут".

Еврейское кладбище в Вормсе Травой поросло После войны более чем на десять лет кладбище стало своего рода белым пятном для жителей города: за его ограду немцы не заглядывали, словно стыдясь перед давно умершими евреями за преступления Холокоста. Оно зарастало. Разрушенную синагогу начали восстанавливать в 1958 году. В это же время добровольцы по призыву евангелической церкви приступили к расчистке дорожек на кладбище...

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