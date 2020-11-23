 В Гонконге задержаны около 50 демократических активистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.01.2021

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Мир

В Гонконге задержаны около 50 демократических активистов

Задержания десятков активистов и экс-депутатов связывают с проведением оппозицией праймериз среди демократов летом 2020 года. Пекин увидел в этой инициативе попытку революции.

Участники демократического движения в Гонконге (фото из архива)

Участники демократического движения в Гонконге (фото из архива)

Около пятидесяти активистов демократического движения и бывших депутатов задержаны в Гонконге по обвинению в нарушении нового закона о безопасности. Как сообщают в среду, 6 января, местные СМИ, задержания связаны с тем, что в июле минувшего года, в преддверии намеченных выборов в Законодательный совет города оппозиционные силы провели неофициальные праймериз среди демократических кандидатов.

Власти КНР тогда резко раскритиковали предварительные выборы кандидатов от оппозиции, усмотрев в них стремление оказать влияние на избирательный процесс и заявив о попытке революции. В итоге руководство специального административного района КНР отложило на 12 месяцев выборы, которые должны были пройти в сентябре 2020 года, назвав в качестве причины пандемию коронавируса.

Закон о национальной безопасности Гонконга, принятый в Пекине в конце июня в качестве реакции на массовые протесты 2019 года, предоставляет обширные полномочия китайским службам безопасности. Иностранные наблюдатели и правозащитники предупреждали, что новый закон о нацбезопасности будет использоваться властями КНР для подавления демократического движения в Гонконге и ознаменует конец действия принципа "одна страна - две системы", которому в Китае следовали со времени обретения суверенитета над автономией в 1997 году.

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    Автор: Свен Тёнигес


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