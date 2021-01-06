В Гонконге за нарушения в ходе протестов осужден 16-летний подросток

В Гонконге 16-летний активист признан виновным в погромах и поджоге в ходе массовых акций протеста и приговорен к лишению свободы в колонии для малолетних преступников. Активист в среду, 3 марта, признал себя виновным в том, что в 2019 году он бросил в полицейских бутылку с зажигательной смесью. На момент совершения этого деяния в ноябре 2019 года ему было 14 лет.

Это самый молодой активист, осужденный по делу о массовых протестах в Гонконге в 2019 году. Как долго он пробудет в колонии, пока неизвестно, этот вопрос переадресован в службу исполнения наказаний. Суд установил минимальный срок лишения свободы в один месяц. По закону срок для несовершеннолетних не может превышать 6 месяцев. "Суд должен найти баланс между общественными интересами и помощью для малолетних преступников", - пояснил судья Эрнест Линь, оглашая приговор.

Закон о безопасности в КНР

В целом, по делу о массовых протестах в Гонконге в 2019 году было задержано свыше 10 тысяч человек, 40 процентов из них - школьники и студенты.

Власти КНР в июне прошлого года приняли для Гонконга закон о безопасности, который позволяет принимать жесткие меры против любой деятельности, которые, по мнению Пекина, угрожают национальной безопасности Китая. Наблюдатели назвали этот закон самым грубым до сих пор посягательством властей КНР на автономный статус Гонконга.

На основании данного закона полиция в Гонконге 28 февраля задержала 47 известных борцов за демократию, в том числе бывших депутатов, ученых, адвокатов и молодых активистов. Им предъявлено обвинение в заговоре с целью свержения существующего строя.

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